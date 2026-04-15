Viktor Gyökeres starka år – tvåa bakom Harry Kane

Fotbollslivet leker just nu för Viktor Gyökeres.

Endast Harry Kane har gjort fler mål för klubb och landslag under 2026.

Viktor Gyökeres hade en trög start på livet i London i början av den här säsongen. Anfallaren har därefter gått från klarhet till klarhet och i dagsläget leder svensken Arsenals interna skytteliga.

Målskyttet har i synnerhet fått sig ett uppsving efter årsskiftet, och inte bara för klubblaget. Med totalt fyra mål i play off-spelet bidrog Gyökeres i högsta grad till att Sverige kvalade in till VM i sommar.

Efter att 2025 blev 2026 har Viktor Gyökeres gjort totalt 15 mål i alla tävlingar för klubb och landslag. Endast Bayern Münchens engelska storstjärna Harry Kane har gjort fler, nämligen 19 styckna.

Hack i häl på listan är Barcelonas underbarn Lamine Yamal och den tyska doldisen Deniz Undav från Stuttgart. Båda står i dagläget på 14 gjorda mål.

Noterbart är att Premier Leagues skytteligaledare Erling Haaland inte är på listan över de tio bästa målskyttarna det här kalenderåret. Norrmannen har endast nätat sju gånger sedan årsskiftet för Norge och Manchester City.

Haaland är därmed inte ens den bästa norska målskytten under 2026. Atlético Madrids Alexander Sørloth är noterad för 12 fullträffar, lika många som brassetrion Raphinha, Vinícius Júnior och João Pedro.

Hela listan:

Harry Kane (19), Bayern München Viktor Gyökeres (15), Arsenal Deniz Undav (14), Stuttgart Lamine Yamal (14), Barcelona Igor Thiago (13), Nottingham Forest Raphinha (12), Barcelona Vinícius Júnior (12), Real Madrid Alexander Sørloth (12), Atletico Madrid João Pedro (12), Chelsea Mikel Oyarzabal (11), Real Sociedad





