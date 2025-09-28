Vilhelmsson het – nätade för andra matchen i rad

Oscar Vilhelmsson är på målhumör.

Svensken nätade för sitt Preußen Münster för andra matchen i rad.

Foto: Alamy

Oscar Vilhelmsson har presenterat sig i sin nya klubb. Svensken gjorde sitt första mål i Bundesliga 2–laget Preußen Münster i matchen mot Kaiserslautern.

Under söndagen slog Vilhelmsson till igen. I mötet med Eintracht Braunschweig tog det bara 23 minuter innan Vilhelmsson hittade målet.

Vilhelmsson har förflutet i IFK Göteborg och anslöt till Preußen Münster från Darmstadt under sommaren.

Matchen pågår.