Vilhelmsson het – nätade för andra matchen i rad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Oscar Vilhelmsson är på målhumör.
Svensken nätade för sitt Preußen Münster för andra matchen i rad.
Oscar Vilhelmsson har presenterat sig i sin nya klubb. Svensken gjorde sitt första mål i Bundesliga 2–laget Preußen Münster i matchen mot Kaiserslautern.
Under söndagen slog Vilhelmsson till igen. I mötet med Eintracht Braunschweig tog det bara 23 minuter innan Vilhelmsson hittade målet.
Vilhelmsson har förflutet i IFK Göteborg och anslöt till Preußen Münster från Darmstadt under sommaren.
Matchen pågår.
Den här artikeln handlar om: