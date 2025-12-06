Villarreal tog sjätte raka segern i La Liga

Villarreal går som tåget i La Liga.

Under lördagen ställdes man mot Getafe.

Då vann man med två mål mot noll – och tog sin sjätte raka seger i ligan.

Foto: Alamy

Efter 14 omgångar av La Liga hade Villarreal spelat in hela 32 poäng och befann sig i den direkta toppstriden.

Under lördagen ställdes man mot Getafe, som hade spelat in 20 poäng.

Då skulle hemmalaget ta ännu en seger framför supportrarna på Estadio de la Cerámica. Detta efter att Tajon Buchanan gjort matchens första mål på tilläggstid i den första halvleken innan Georges Mikautadze gjorde matchens andra mål i den 64:e matchminuten. Detta efter att Getafes Luis Milla visades ut tidigt i den andra akten.

Segern innebär att Villarreal nu två poäng upp till FC Barcelona på förstaplats och en poäng upp till tvåan Real Madrid. Segern var även ”El Submarino Amarillos” sjätte raka i ligan, och den sjunde utan att förlora.

Den hållna nollan var även hemmalagets sjunde denna säsong.



