Villarreal tvåa i La Liga efter kross
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Villarreal går som tåget i La Liga.
Under lördagen tog sig laget upp på andraplats efter att ha besegrat Rayo Vallecano med 4-0.
Förlust mot Tottenham och Manchester City, 2-2 hemma mot Juventus.
Villarreal har inte fått någon drömstart i Champions League, men i La Liga har det gått bättre.
Under lördagen vann laget med 4-0 hemma mot Rayo Vallecano där fyra olika målskyttar nätade i form av Moreno, Moleira, Comesaña och Ayoze.
Segern innebär att Villarreal är tvåa i La Liga, åtminstone tillfälligt i väntan på Barcelonas match mot Elche under söndagen.
Den här artikeln handlar om: