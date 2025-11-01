Villarreal tvåa i La Liga efter kross

Villarreal går som tåget i La Liga.

Under lördagen tog sig laget upp på andraplats efter att ha besegrat Rayo Vallecano med 4-0.

Foto: Alamy

Förlust mot Tottenham och Manchester City, 2-2 hemma mot Juventus.

Villarreal har inte fått någon drömstart i Champions League, men i La Liga har det gått bättre.

Under lördagen vann laget med 4-0 hemma mot Rayo Vallecano där fyra olika målskyttar nätade i form av Moreno, Moleira, Comesaña och Ayoze.

Segern innebär att Villarreal är tvåa i La Liga, åtminstone tillfälligt i väntan på Barcelonas match mot Elche under söndagen.