Villarreals jackpott – tar 40 procent på affären

Hassan lämnade Villarreal för Real Oviedo förra sommaren.

Nu uppges egyptiern vara nära Trabzonspor – och då har Villarreal en klausul där de tar 40 procent av övergångssumman.

Detta skriver Superdeporte.

Foto: Bildbyrån

Han blev kanske hela Asturiens mest hatade spelare då han efter sitt lån från Villarreal till Sporting Gijón 2023/2024 lämnade Villarreal på permanent basis för Real Oviedo – Sporting Gijóns ärkefiende.

Nu kan Hassan röra på sig igen, detta då egyptiern tappat sin startplats under nya tränaren Luis Carrión.

Enligt Superdeporte vill turkiska Trabzonspor köpa loss Real Oviedos nummer 10 för omkring sex milioner euro.

Problemet? Villarreal tar 40 procent av övergångssumman enligt samma tidning, detta då La Liga-trean skrev in en vidareförsäljningsklausul i kontraktet när de sålde yttern till Real Oviedo.

Därför uppges nu La Liga-nykomlingen från norra Spanien inte nöja sig med sex miljoner euro – just för att de själva ska kunna casha in så mycket som möjligt på sin Paris-födde tekniker vars föräldrar är från Egypten respektive Tunisien.