Villarreals match mot Barcelona i Miami skjuts upp

I december skulle Villarreal ha mött FC Barcelona i La Liga – i Miami.

Nu skjuts den upp, enligt The Athletic.

Detta på grund av att staden inte har haft ”tillräckligt med tid att arrangera eventet”.

Foto: Alamy

Den 20:e december skulle Villarreal ha tagit emot FC Barcelona i La Liga. Det anmärkningsvärda? Matchen var planerad att spelas på Hard Rock Stadium i Miami.

Nu skriver dock The Athletic att så inte kommer att bli fallet, då matchen skjuts upp.

Detta skriver de har att göra med att ”otillräcklig tid för att utföra arrangemanget korrekt”. I ett uttalande från promotorn Relevent går det att läsa sig till följande:

”Relevent har informerat La Liga om behovet av att skjuta upp den planerade matchen mellan Villarreal CF och FC Barcelona i Miami den 20 december”

”Med tanke på den nuvarande osäkerheten i Spanien finns det inte tillräckligt med tid för att på ett korrekt sätt genomföra ett evenemang av denna omfattning. Det skulle också vara oansvarigt att börja sälja biljetter utan att ha en bekräftad match på plats”.

Matchen skulle ha varit den första i ett europeiskt ligasammanhang som spelas i USA – även om den spanska Supercupen har hållits i Saudiarabien under fyra av de senaste fem säsongerna.