Vinbergs nick räckte inte – Chelsea körde över Spurs

Matilda Vinberg nickade in kvitteringen på Stamford Bridge.

Men efter en timme rasade det för Tottenham.

Chelsea vann till slut med 6–2.

Foto: Bildbyrån

Länge såg det ut att bli en jämn match mellan Chelsea och Tottenham i WSL. Lauren James gav hemmalaget ledningen, men svenska Matilda Vinberg svarade med att nicka in 1–1.

Efter 58 minuter föll Spurs dock ihop. På bara nio minuter gjorde Ellie Carpenter, Lauren James och Sjoeke Nüsken 2–1, 3–1 och 4–1, och Chelsea vann till slut med hela 6–2.

Vinberg och Amanda Nildén startade för Tottenham, medan Hanna Wijk och Matilda Nildén satt kvar på bänken hela matchen. Nathalie Björn hoppade in för Chelsea.

Chelsea placerar sig på en andraplats och Tottenham på en fjärdeplats.