Vinicius Junior hjälte för Real Madrid

Real Madrid besegrade Espanyol med 2–0.

Vinicius Junior blev ensam målskytt och sköt upp rivalen Barcelonas firande.

Real Madrid har knappt någon chans att gå om serieledande Barcelona. Under söndagen hade ”Los Blancos” däremot möjligheten att skjuta upp firandet för ärkerivalen.

Espanyol stod för motståndet när Vinicius Junior blev ensam hjälte. Brassen gjorde både 1–0 och 2–0.

Real Madrids seger innebär att Barça får vänta ytterligare en omgång för att kunna vinna ligan.