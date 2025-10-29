Vinicius Junior: ”Vill be om ursäkt till alla Madridistas”

Vinicius Junior blev utbytt i El Clásico i helgen.

Brassen blev då rejält frustrerade och stormade ner i spelartunneln.

Nu ber han om ursäkt för sitt uppträdande.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid tog hem säsongens första El Clásico mot Barcelona den gångna helgen, men mycket av efterspelet har handlat om annat än själva matchen.

Bland annat har en hel del fokus riktats mot Vinicius Junior, som visade upp frustration och ilska när han blev utbytt och stormade ner i spelartunneln.

Sedan dess har det ryktats om att brassen på allvar överväger att lämna klubben, men nu ser han själv ut att vilja lugna ner situationen.

Vinicius Junior går nämligen nu ut och ber om ursäkt för sitt agerande.

”Idag vill jag be alla Madridistas om ursäkt för min reaktion när jag byttes ut i El Clásico.

Precis som jag redan har gjort personligen under dagens träning vill jag också be om ursäkt igen till mina lagkamrater, klubben och presidenten.

Ibland tar passionen överhanden eftersom jag alltid vill vinna och hjälpa mitt lag. Min tävlingsinriktade karaktär härrör från den kärlek jag känner för den här klubben och allt den representerar.

Jag lovar att fortsätta kämpa varje sekund för Real Madrids bästa, som jag har gjort sedan första dagen”, skriver han via X.