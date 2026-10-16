Vinícius överklagan avslogs – missar El Clásico

Vinícius Júnior får ingen strafflindring.

Spanska förbundet har avslagit Real Madrids överklagan.

Brasilianaren missar fyra ligamatcher, bland dem El Clásico mot Barcelona.

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Spanska fotbollsförbundets överklagandenämnd står fast vid avstängningen på fyra matcher för Vinícius Júnior. Det rapporterar AS. Real Madrid ville att straffet skulle rivas upp eller åtminstone sänkas, men samtliga krav avslogs.

Avstängningen består av två delar. Brasilianaren fick två matchers avstängning för det röda kortet mot Villarreal, där han drog Nathan Saliba i håret, och ytterligare två matcher för sina protester mot domaren Díaz de Mera.

Det innebär att Vinícius missar ligamatcherna mot Sevilla, Barcelona, Racing Santander och Valencia. Han är tillbaka i ligan först efter landslagsuppehållet, när Real Madrid möter Celta Vigo den 21 eller 22 november.

Alla argument avvisades

Real Madrid hade lagt fram flera argument i sin överklagan. Klubben ville att utvisningen skulle bedömas enligt en annan paragraf, med hänvisning till tidigare fall där spelare straffats för hårdragning. Det hade minskat straffet till en match. Klubben ville också att straffet för protesterna mot domaren skulle sänkas till en varning.

Nämnden höll inte med. Den konstaterade att domaren inte hade gjort något uppenbart fel, och att straffet för utvisningen var korrekt eftersom händelsen inte inträffade i en kamp om bollen. Två matcher är dessutom minimistraffet enligt den paragrafen.

Real Madrid tänker nu ta ärendet vidare till den spanska idrottsdomstolen TAD.