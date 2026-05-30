VM-kvalet i fara – kuggen utbytt med misstänkt knäskada

World seven fotboll spelas just nu i London.

Då var olyckan framme för Tuva Hansen som blev utbytt på bår.

”Vi är med dig” skriver hennes klubb, West Ham på X.

West Hams mittback Tuva Hansen anslöt till klubben i januari i år. Nu, efter säsongens slut var det dags för sjumannatuneringen, som Rosengård var med i förra året. World Seven Fotball går av stapeln denna helgen i London där flera stora klubbar möts.

I fredagens match fick Tuva Hansen, som tidigare vunnit turneringen med Bayern München, göra ett mål och sedan visa upp sin målgest.

🥳 Tuva Hansen taking us back to Estoril with her first goal at the @worldsevens_ .



West Ham still hope.



Efter det var dock olyckan framme. Hansen vrider sig i smärtor och tar sig mot knät. Hon hade ingen kontakt när skadan uppkom. Enligt flera medier såg hennes lagkamrater riktigt oroliga ut och det rör sig troligtvis om en allvarlig knäskada.

Mittbacken skulle härnäst spela VM-kval med Norge, men om det kommer gå eller inte återstår att se.