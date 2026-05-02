Walta öppnade målkontot med drömfrispark: ”Osannolikt”

I vintras lämnade finske Leo Walta Sirius för Swansea.

Nu har han gjort sitt första mål för den walesiska klubben.

Detta då han slog till med en läcker frispark mot Charlton.

Efter en sagolik säsong med IK Sirius 2025 – som resulterade i 16 mål och tre assist – flyttade Leo Walta till Wales och Swansea under vintern.

Inför dagens match mot Charlton hade den finländska landslagsmannen spelat nio matcher för ”Svanarna”, varav tre från start.

Under lördagen byttes Walta in i den 36:e minuten, då han ersatte svenske Melker Widell. Matchen såg länge ut att sluta utan mål men, i den 74:e minuten, slog Adam Idah till och spräckte målnollan innan han utökade ledningen åtta minuter senare.

Med två ordinarie minuter kvar att spela tilldelades Swansea ett frisparksläge från omkring 30 meter. Då steg Leo Walta fram till bollen och dundrade in hemmalagets tredje mål för dagen via ribban och in.

Det var 22-åringens första mål i The Championship.

”Det fanns fortfarande tid för Walta att sätta dit ett utsökt tredje mål. Den finländske landslagsspelaren skruvade elegant in en fantastisk frispark i den 88:e minuten och säkrade segern”, skrev tidningen Wales Online.

”Leo Walta dunkade in en helt osannolik frispark från 30 meter – till hemmapublikens stora jubel”, skriver SwanseaBayNews.

Leo Walta! 🔥⚽️ Upea vapaapotku ja maalitili Swansea Cityn paidassa on avattu. 🦢🇫🇮🇬🇧 — #Huuhkajat #Swans — Eetu Ikola (@eetuikola) May 2, 2026










