Gyökeres succé fortsätter – bäst i Arsenal sedan 2019

Strax före paus gjorde Viktor Gyökeres sitt andra mål för Arsenal.

Med fyra matcher kvar att spela av Premier League leder Arsenal serien med tre poäng ner till Manchester City, som har en match mindre spelad.

I dag hade man möjligheten att utöka avståndet till sex poäng i det fall att man vinner hemmamötet med Fulham.

På Emirates började det också perfekt för ”The Gunners” som tog ledningen redan i den nionde minuten. Då stod Bukayo Saka för ett par läckra dribblingar och kunde servera Viktor Gyökeres till ett läge han inte kunde missa. Svensken satte dit foten och gjorde sitt 13:e ligamål för säsongen.

Målet var även Blågult-anfallarens andra denna vecka, då han även gjorde mål mot Atletico Madrid i Champions League-semifinalen i onsdags.

Efter att Saka själv gjort 2-0, på passning av Gyökeres, skulle svensken hålla sig framme strax före paus igen. Då nickade han in 3-0 för de rödvita vilket innebar att han nu har gjort 14 ligamål denna säsong och totalt 21 mål i alla tävlingar denna säsong.

Det innebär att 27-åringen från Aspudden är Arsenals bästa målskytt sedan säsongen 2018/19 – då Pierre-Emerick Aubameyang gjorde hela 31 mål för London-klubben.

Lyssnar man till sajten Football London får Gyökeres insats i den första halvleken betyget 9 av 10. Lokaltidningen London Standard skriver:

”Otroligt. Det är Arsenal bästa halvlek på väldigt, väldigt länge. De har kört över Fulham. Inte bara prestationen i sig, utan även målen som följde – och ett Emirates som fullständigt kokar”.



