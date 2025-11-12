Jacob Widell Zetterström är en av fyra målvakter som är uttagen till landslaget.

Men i klubblaget Derby har han siktet inställt på uppflyttning.

–Vår målsättning är att ta steget upp med Derby och det är det vi och jag har fullt fokus på, säger Widell Zetterström till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Jacob Widell Zetterström spelar till vardagars i Championship-klubben Derby. Nu har de fem raka segrar och har en bra känsla i laget.

– Det tar några matcher att komma in i det och nu har det verkligen gett resultat. Om vi fortsätter på den här vägen som vi har slagit in på är jag alldeles övertygad om att det kommer bli en väldigt rolig säsong, säger Widell Zetterström till Fotbollskanalen.

Målet för säsongen är glasklart. Derby vill ta sig upp till Premier Leauge.

– Vi har det mesta som behövs och framför allt en grupp, där alla står väldigt nära varandra. Alla tycker om varandra väldigt mycket och då kommer ofta det fotbollsmässiga med det, säger 27-åringen och fortsätter:

Widell Zetterström har kontrakt med Derby till sommaren 2027.