Widell Zetterström efter uttåget: ”Alla är missnöjda”

Jacob Widell Zetterström räddade straff mot Leeds.

Det räckte dock inte för Derby som åkte ur FA-cupen.

– Om vi tittar tillbaka på det här i morgon så finns det mycket att ta med från det, säger han i en intervju efter förlusten.

Foto: Alamy

Derby ställdes mot Leeds i FA-cupens tredje omgång. En match som fick en drömstart för Derby slutade i en 1–3-förlust. Efter matchen var Jacob Widell Zetterström snopen över att Derby tappade ledningen.

– Jag tror alla är rätt missnöjda. Speciellt att vi hade ledningen inför den andra halvleken men jag tror att om vi tittar tillbaka på det här i morgon så finns det mycket att ta med från det. Vi spelade bra mot ett skickligt lag, säger han efter matchen.

Straffhjälte – men förgäves

Widell Zetterström, som anslöt till det engelska laget från Djurgården 2024, stod för en straffräddning i den första halvleken. Svensken läste av Joël Piroe och stoppade sitt lag från ett underläge. ”JWZ” menar att han inte pluggat på kring straffskyttarna i Leeds.

– Spelare på den här nivån har inte en enskild plan utan man får gå på känslan i stunden. Det var det jag gjorde och det slutade bra.

Trots det slutade i förlust för Derby som är ute ur FA-cupen.

– Det var en bra känsla efter den första halvleken och det är så synd att vi inte lyckades hålla i intensiteten i den andra halvan. Leeds andra mål dödar oss, eftersom det kom så tätt inpå det första, säger Widell Zetterström

Derby ligger på 13:e plats i Championship.