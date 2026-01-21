Widell Zetterström sjuk – tvingades bryta innan avspark

Jacob Widell Zetterström tänktes starta i Derbys match mot Charlton.

Den svenska landslagsmålvakten tvingades dock bryta innan avspark på grund av sjukdom.

Foto: Alamy

Under tisdagen ställdes Derby County mot Charlton Athletic i The Championship. Inför matchen var det Jacob Widell Zetterström som var tänkt att starta mellan stolparna för Derby. Den svenske målvaktens namn fanns med när lagets elva kablades ut.

Med bara några minuter till avspark stod det klart att Widell Zetterström tvingats bryta inför avsparken. Svensken åkte på ett sjukdomsfall under eftermiddagen. Han försökte göra sig redo för match men orkade inte.

I stället fick tredjekeepern Richard O’Donell stå i mål i matchen som slutade 2–1 till Derby.