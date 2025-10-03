Wimbledon-spelare stängs av – efter 252 regelbrott

AFC Wimbledons Osman Foyo straffas.

21-åringen har överträtt FA:s regelverk vid 252 fall där han spelat på egna matcher.

Han stängs av i en månad, meddelar FA.

Foto: Alamy

Osman Faoyo fyller i dag 21 år gammal. På sin födelsedag meddelar det engelska fotbollförbundet FA att han stängs av i en månad. Detta efter att ha gjort 252 överträdelser mot FA:s regelverk om betting.

Foyo ska mellan 29 oktober 2023 till 28 mars 2025 spelat på sina egna matcher, skriver FA i ett uttalande.

Straffet förutom avstängningen blir böter på 1 000 pund, motsvarande drygt 12 600 svenska kronor. Där tilldelas han även en villkorlig avstängning på fyra månader gällande all fotbollsrelaterad aktivitet. Det villkorliga straffet kommer han att avtjäna om han bryter mot reglerna innan den 2 april 2027.

AFC Wimbledon huserar i den engelska tredjedivisionen League Two