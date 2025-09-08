Yeray Álvarez stängs av för dopning – får 10 månaders avstängning

Spanska fotbollspelaren Yeray Álvarez fastnade i ett dopingtest i våras.

Nu har Uefa tagit ett beslut.

Mittbacken blir avstängd i tio månader.

Foto: Bildbyrån

Efter Athletic Clubs Europa League-semifinal mot Manchester United som spelades i våras lämnade Yeray Álvarez ett dopingstest som visade positivt.

Enligt spelaren själv är medicin för håranfall anledningen till att han har fått i sig en otillåtna substansen. Det var i samband med en behandling mot testikelcancer som Álvarez började ta medicin för håravfall, den medicin som gjorde dopingtestet positivt.

Mittbacken är temporärt avstängd sedan 2 juni och stängs nu av från matcher fram till 2 april 2026. Han kommer däremot få börja träna med laget 2 februari 2026, två månader innan avstängningen hävs.