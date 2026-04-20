Yngsta startelvan någonsin – Nanasi äldst

Strasbourg förlorade med 3-0 mot Rennes under söndagen.

Man gjorde det med den yngsta startelvan någonsin i den franka högstaligan.

Foto: Bildbyrån

Strasbourg har gjort sig kända som en klubb där yngre spelare prioriteras. Nu har laget även skrivit in sig i historieböckerna tack vara det arbetssättet.

När startelvan presenterads inför lagets möte mot Rennes under söndagen slog Strasbourg nytt rekord. Med en snittålder på 20,5 år formerade klubben den yngsta startupptällningen någonsin i den franska högstaligan, enligt L’equipe.

Sebastian Nanasi fick därmed iklä sig rollen som lagets ålderman. Trots en blygsam ålder på 23 år var svensken laget äldsta spelare i startelvan. Näst äldst var anfallen David Fofana som är sju månader yngre än Nanasi.

I veckan besegrades Mainz kvartsfinalen av Conference League och nästa torsdag ställs laget mot Rayo Vallecano i semin. Strasbourg ska därtill spela en inhemsk cupsemifinal mot Nice om två dagar.

Det späckade spelschemat beskrivs i L’equipe som en anledning till att Strasbourgs tränare Gary O’Niel valde att ställa det unga laget på banan i ligaspelet.

Strasbourg ligger i dagsläget på en åttonde plats i franska Ligue 1.