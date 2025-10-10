Gammal är äldst.

Luka Modric, 40, dominerar i Serie A.

– Han har tillfört den erfarenhet som saknades, säger Zlatan Ibrahimović till La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Det var i somras som den rutinerade mittfältaren Luka Modric lämnade Real Madrid efter 13 år i den spanska huvudstadsklubben. Kroaten, som har vunnit allt som har gått att vinna i ”Los Blancos”, tog sitt pick och pack och flyttade österut, och nästa anhalt i karriären blev italienska Milan.

Där har 40-åringen varit en av Serie A:s bästa spelare och dominerat på innermittfältet i ligatrean Milan. Även Zlatan Ibrahimović, sportslig rådgivare i klubben, har imponerats av den rutinerade storspelaren.

– Vi är olika. Han är en ledare på plan, utanför tar han lite plats, men han har tillfört den erfarenhet som saknades. Även om han inte hade spelat på ett ’wow’-sätt, bara genom att vara nära honom skulle han ha gett dig något, säger den legendaren till italienska La Gazzetta dello Sport.

Luka Modric. Foto: Alamy

– Om jag är förvånad över hur han spelar? Nej, han har spelat så här i tjugo år. Många ligger på topp i två år och syns sedan inte längre. Andra ligger på toppen i tjugo år och är de verkliga mästarna även om de inte vinner Ballon d’Or: en sådan har vi framför oss, fortsätter han.

”Ibra är fortfarande gud”

Efter sex omgångar ligger Milan på en tredjeplats i Serie A, med två poäng upp till Napoli och Roma på förstaplatsen. Nu siktar Ibrahimović och kompani på den första ligatiteln sedan säsongen 2021/22, när svensken fortfarande var spelare i Milan.

– Tror jag på det? Ja, vi måste alla tro på det. Men det är en process, ett teamarbete, säger han.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alamy

La Gazzetta dello Sports reporter påpekar att det är olikt Zlatan Ibrahimović att prata om lagarbete och ”att göra det tillsammans”.

– Vänta lite: ”Ibra” är fortfarande Gud. När jag var på planen hade jag alla svar, på läktaren lider jag fortfarande eftersom jag inte kan hjälpa laget. Jag har inga personliga mål, allt jag gör är för Milan. Och för att återvända till att vinna, säger han.























