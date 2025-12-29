FD Möter Amin Boudri – bolltrollarens väg till toppen
STOCKHOLM. Från Åkermyntan i västerort till en av allsvenskans hetaste spelare.
Amin Boudri har gått sin egna väg till succén.
FD tog rygg på Gais-stjärnan under ett boxningspass där 21-åringen berättar om:
✓ Dilemmat kring landslagsvalet Sverige vs Marocko
✓ Ryktena om en flytt till Los Angeles FC
✓ Skrällsäsongen i Gais
✓ Varför han blev ställd i bortaklacken på Grimsta
– De ville att jag skulle ta rampljuset, det blev större än jag trodde, säger han i ett långt tv-reportage.
Fostrad i AIK, stjärna i Gais via Venezia i Italien där han var lagkamrat med forne världsstjärnan Nani.
Amin Boudri slog igenom med dunder och brak i årets allsvenska efter återkomsten till svensk fotboll i fjol.
Men fram till i år var det få som hade koll på bolltrollaren från Åkermyntan i Hässelby, förorten i västerort utanför Stockholm.
Efter årets säsong där Gais chockade allt och alla genom att sluta trea med Boudri som stor offensiv kreatör vet plötsligt alla vem 21-åringen är.
Januarifönstret kan bli hektiskt för en av allsvenskans hetaste spelare och därför tog FotbollDirekt rygg på Boudri under ett boxningspass i hemkvarteren.
