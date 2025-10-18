GÖTEBORG. Gais har blivit ett topplag i allsvenskan och stormar mot Europa.

I en lång intervju med FotbollDirekt berättar succétränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg om nyckeln till framgången.

✔️ ”Såg en enorm potential”.

✔️ Tipset till experterna: ”Tippa oss bättre än i år”.

✔️ Talar ut om framtiden: ”Ingen stor sökare”.

✔️ Gais unika värvningsstrategi: ”Det är nyckeln”.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

För snart fyra år sedan hade den klassiska klubben Gais, en av de tolv allsvenska originalklubbarna, precis åkt ur superettan. En ung, okänd tränare hade klivit in som interimcoach efter att Stefan Jacobsson fått sparken under slutskedet av säsongen, men den nya förmågan lyckades inte rädda kvar Gais i svensk fotbolls andraserie. Det var dags att ladda om och ta nya tag i ettan, och den unga tränaren fick förnyat förtroende och stod för en bragd som svensk fotboll sällan har skådat.

Hans namn var Fredrik ”Fidde” Holmberg, och i dag är han en av fotbolls-Sveriges hetaste tränare.

✔️ Läs också: Gais unika värvningsstrategi: ”Bland det coolaste”!

”Fidde” Holmberg har lyft Gais hela vägen från division 1 till en toppstrid i allsvenskan. Han blev mannen som lyckades avsluta Atlet- och Idrottssällskapets 14 år långa ökenvandring, och den allsvenska slutstriden går vägen kan ”Fidde” för evigt bli ihågkommen som den som tog Gais ut i den vida världen, ut i Europa.

Den karismatiske tränaren har andats mot i Gais igen. Han har tagit den långa vägen, överkommit motgångar, pratat om ”laganda” och ”tillsammans”, och bara av farten har han blivit synonym med den grönsvarta klubben från Göteborg.

FotbollDirekt reste till Gaisgården i sydvästra Göteborg och mötte upp Fredrik ”Fidde” Holmberg för ett långt samtal.