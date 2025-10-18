Gais unika värvningsstrategi: ”Bland det coolaste”

GÖTEBORG. Gais har tappat ett gäng nyckelspelare, men trots det har succélaget lyckats bli ännu bättre.

Tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg förklarar framgången med att tränarteamet är väldigt involverat i rekryteringsarbetet.

– Det tycker jag är bland det coolaste i klubbens sätt att arbeta. Man litar på varandra och släpper fram andra, säger han.

Foto: Bildbyrån

Julius Lindberg blev superettans bästa spelare när Gais säkrade avancemang till allsvenskan 2023. Sedan lämnade yttern för lokalrivalen Häcken. Axel Norén och Alexander Ahl-Holmström dominerade i återkomstsäsongen, men duon lämnade succéklubben och Gais tvingades leta ersättare på lägre hyllor.

Trots det har Gais lyft ytterligare efter succén i fjol, och med fyra omgångar kvar har Göteborgsklubben häng på tredjeplatsen och Europa-spel till nästa säsong.

Under året har även Axel Henriksson och Harun Ibrahim lämnat klubben utan att skapa ett tomrum i spelartruppen. Gais-tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg förklarar klubbens framgångsrika arbete med att rekrytera spelare och ersätta tapp med att Gais arbetar på ett något unikt sätt i svensk fotboll.

– Det är väldigt avgörande hur man jobbar med det. I många klubbar gör man säkert så att tränaren inte har något med det att göra, utan han tränar laget och klubben fixar in spelare. Jag tycker att vår klubb, och Magnus (Sköldmark, teknisk direktör) och Nicklas (Karlström, player manager) framför allt, har varit väldigt duktiga på att låta oss vara med i hantverket. Det är trots allt vi som ska utveckla och leda laget, och får till det, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

Fredrik Holmberg. Foto: FotbollDirekt

– De (Sköldmark och Karlström) tar besluten, medan de är väldigt avlyssnande och låter oss verkligen få ha stort inflytande eftersom att det är vi som sedan står med spelarna på planen. Det har hittills fungerat på ett väldigt bra sätt. Vi känner oss verkligen lyssnade på, sedan är det inte vi som bestämmer utan det gör klubben så klart.

”Häftigt sätt att leda på”

Holmberg anslöt till Gais redan 2021 och har sedan dess lett klubben hela vägen från ettan upp till en toppstrid i allsvenskan. Han förklarar att klubbens värvningsstrategi har hängt med ända sedan hans första tid i klubben.

– Det är Magnus och Nicklas som har satt det sättet att jobba från första början. Det har jag varit väldigt positiv till. Det blir en större ansvarskänsla för oss tränare när vi är med i hela den delen. Sedan sitter inte vi på samma sätt som en av våra scouter sitter, men att vi är med i det och är så pass involverade, och vet exakt vad det är för spelare som ska komma eller inte komma – det är ett häftigt sätt att leda på. Det krävs att man släpper kontrollbehovet. Det tycker jag är bland det coolaste i klubbens sätt att arbeta. Man litar på varandra och släpper fram andra. Det är inte så viktigt att jag syns, utan det är vi tillsammans som ska få det att bli så bra som möjligt.

Magnus Sköldmark. Foto: Bildbyrån

– Vi har lyckats hittills och jag hoppas att vi kan fortsätta utveckla den delen. Det kommer att vara nyckeln, att återinvestera när man nu säkert kommer att sälja eller tappa spelare av olika anledningar, fortsätter ”Fidde”.