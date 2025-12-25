FD Möter Nils-Eric Johansson: Talar ut om uppmärksammade guld-bilden

ÄLVSJÖ. Över 350 matcher i tröjan och nästan 20 år i klubben.

Nu har Nils-Eric Johansson, 45, lämnat AIK för en klubb i södra Stockholm.

I en lång intervju med FotbollDirekt berättar ikonen bland annat om:

✔️ Nya jobbet som sportchef: ”Jag vill bara göra bra saker”.

✔️ Hjärtproblemen: ”Jag hade tur – det finns tusen saker som kan gå fel”.

✔️ Talar ut om uppmärksammade guld-bilderna: ”Kände mig inte delaktig”.

✔️ Planbristen i Stockholm: ”Ett jättestort problem”.

Det har hunnit gå nästan åtta år sedan Nils-Eric Johansson, då 38 år gammal, tvingades avsluta fotbollskarriären. AIK-kaptenen, med 369 matcher i den svartgula tröjan, fick lägga skorna på hyllan med ett hjärtproblem, en sjukdom som ”Nisse” kände till sedan innan men som hade blivit värre med åren.

Det var i början av 2018. Året som följde blev ett guldskimrande sådant i AIK-led när ”Gnaget” fick lyfta sitt första SM-guld sedan 2009. I samband med guldmatchen i Kalmar fick Nils-Eric Johansson lyfta bucklan tillsammans med kaptensersättaren Henok Goitom i en gest som fick omedelbar spridning i fotbolls-Sverige.

– Det var en fin grej men jag kände mig inte delaktig, säger han i en intervju med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Nu har ”Nisse” Johansson lämnat AIK och sedan i våras är 45-åringen sportchef i Älvsjö AIK i södra Stockholm. FotbollDirekt fick ett besök i katakomberna på Älvsjö IP och delade ett långt samtal med den ikoniska spelaren.