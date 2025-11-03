Prenumerera

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

FD Möter Simon Thern: ”Det är jag ensam om att få uppleva”

Fredrik de Ron
Webbredaktör
VÄRNAMO. En lång och framgångsrik allsvensk karriär är på väg att ta slut.
I en lång intervju med FotbollDirekt berättar Simon Thern, 33, om:
✔️ Framtidsbeskedet: ”Den känslan jag sitter med nu”.
✔️ Frustrationen efter tunga året.
✔️ Rikard Norling-anekdoten: ”Han hade inga strumpor”.
✔️ Därför kommer Malmö FF aldrig bli överlägsna.
✔️ Missade utlandskarriär: ”Jag är inte den som grämer mig”.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Fotbollskarriären har tagit honom till Sveriges fyra mest framgångsrika klubbar. Han har vunnit tre SM-guld, spelat i Champions League med Malmö FF, kämpat i bottenstrider och testat vingarna i utlandet. Nu är allsvenskan på väg att tappa en av sina största profiler i modern tid.

I och med IFK Värnamos degradering till superettan kommer lagkaptenen Simon Thern göra sin sista allsvenska hemmamatch för moderklubben under måndagskvällen. Det blir även 33-åringens 302:a (!) allsvenska match, och bland aktiva spelare är det bara IFK Norrköpings Christoffer Nyman som kan slå Thern på fingrarna gällande antal matcher i serien.

IFK Värnamos lagkapten Simon Thern.
Simon Thern. Foto: FotbollDirekt

Nu blickar mittfältsprofilen tillbaka på en karriär som har tagit honom från lilla Värnamo vidare till Helsingborg och Malmö FF, via ett utlandsäventyr i Heerenveen i Nederländerna, tillbaka till Sverige och AIK, IFK Norrköping och ”Blåvitt”, för att sedan återvända till hemtrakten och bära lagkaptensbindeln i moderklubben IFK Värnamo.

– Jag är inte den som grämer mig. Det finns sjävklart perioder där jag tror att med lite mer studs till höger i stället för till vänster så hade jag inte spelat majoriteten av karriären i allsvenskan, säger Simon Thern.

