Han är 32 år gammal och har aldrig varit i bättre slag.

Nu närmar sig Mikael Ishak bedriften att bli Lech Poznans bästa målskytt någonsin.

I en längre intervju med FotbollDirekt berättar den polska storklubbens fanbärare om:



✔️ Valet av Lech Poznan: ”Bland de största klubbarna”

✔️ Dubbla ligatitlarna: ”Ingen hade tippat att vi skulle vinna”

✔️ Hur han inte längre kan promenera fritt: ”De älskar fotboll här”

✔️ Häftiga milstolpen: ”Lämnar det i Guds händer”

✔️ Att aldrig ha spelat i allsvenskan: ”Att släppa den drömmen vore dumt”

Foto: Alamy

Mikeal Ishak har tidigare i sin karriär spelat för klubbar som Assyriska, FC Köln, St. Gallen, Parma, Crotone, Randers och FC Nürnberg.

Den 14:e juli 2020 valde den då 27-årig anfallaren från Södertälje att skriva på för den polska klubben Lech Poznan – och sedan dess har det hänt mycket under Ishaks dryga fem år i den polska högstaligan, Ekstraklasa.

Intervjun börjar dock i lindan av den saga som Mikael Ishak just nu håller på att skriva. När han valde att skriva på för klubben han har lett till två ligatitlar.

– När jag var i Nürnberg ville jag ha någonting nytt. Jag hade testat att spela i Bundesliga och den typ av fotboll där det gick upp och ner. Därefter sökte jag efter att få spela för ett topplag. Jag ville vara i ett ”topp-topplag” där man får många chanser, där man får synas mer och får mer glädje av fotbollen. Då fick jag se över de alternativ jag hade och av det jag hade kändes Lech bäst, säger han till FotbollDirekt.

– De hade sålt Christian Gytkjær till Monza och de hade förberett en väldigt fin plan för mig vilket kändes bra. Jag besökte klubben, staden och fick prata med presidenten. Sedan var det bara att köra, förklarar han vidare.

Under Mikael Ishaks första år i den polska storklubben slutade man på en elfteplats i tabellen, samtidigt som man var ute och spelade gruppspel i Europa League där man slutade på en fjärdeplats i sin grupp med Rangers, Benfica och Standar Liége.

Därefter väntade en ny, och speciell, säsong för Ishak och hans lagkamrater. Man hade till att börja med bytt tränare till Maciej Skorza och satsade allt man hade på att ta hem ligatiteln, vilket man till slut gjorde med fem poäng ner till tvåan.



– Det var jävligt, jävligt stort. Det är ett land med 40 miljoner invånare och Lech är bland de största klubbarna i Polen. Det var ett tag sedan de vann sist och vi firade 100-års jubileum med klubben det året. Det var mycket press och presidenten investerade stort i kvalitetsspelare och en bra tränare. Vi gick all in det året, kan man säga.

– När vi väl vann vet jag inte hur många tusen det var på gatorna. Det var otroligt häftigt och vi har otroliga fans. När vi väl vinner någonting är det folk på gatorna. Det är någonting jag kommer att ta med mig hela mitt liv.

Supporterkulturen i Polen känns tämligen lik den svenska – är den bättre eller sämre?

– Det är svårt att säga. Det är så många år sedan jag bodde i Sverige och jag har aldrig testat att spela i allsvenskan. Jag kan bara bedöma det från de som har kommit hit från allsvenskan… Jag vet inte hur jag ska jämföra. Vi har omkring 40 000 på läktaren här men det är ju bra i Sverige också. Jag tycker att båda länderna är otroliga när det kommer till fans, och det är jätteroligt, resonerar Ishak fram.

Utsågs till kapten inför andra året i klubben: ”Var svårt att tacka nej”

Lech Poznans lagkapten – Mikael Ishak. Foto: Alamy.

Inför anfallarens andra säsong i Lech Poznan, som alltså slutade med ligaguld, skulle huvudtränare Skorza utse en ny lagkapten. Då menar den svenske anfallaren att han inte såg sitt namn komma högst upp på den nya chefens lista.

– Jag blev lite överraskad när han frågade mig och jag behövde några dagar för att tänka på det och prata med mina närmsta. Jag såg inte mig själv som en kapten då jag inte är den som skriker och gapar mest. Det är mer på planen jag vill visa och ta för mig. Den här tränaren har en historia och är jävligt stor i Polen och har vunnit överallt där han har varit. Det säger väldigt mycket om honom som tränare att han ser saker som jag själv inte gjorde – och sedan dess har det gått fantastiskt.

Det var svårt att tacka nej med andra ord?

– Ja, exakt så. Det var svårt att tacka nej då man representerar en väldigt, väldigt stor klubb i landet. Du får mer press och ansvar och det kändes som någonting jag inte kunde tacka nej till.

Säsongen 2022/23 stod Lech Poznan för en ny bedrift. Samtidigt som det gick tuffare i Ekstraklasa, där man slutade trea med hela 14 poäng upp till mästarna Raków Częstochowa, tog man sig långt i den andra upplagan av nya Conference League.

– För två år sedan var det inte bra i ligan men vi tog oss hela vägen till kvartsfinal i Conference League. Vi förlorade mot Fiorentina under de sista minuterna och det var jävligt nära att vi tog en semifinalplats. Men i ligan var det inte bra, konstaterar Ishak och berättar om den efterföljande säsongen, 2024:

– Under fjolåret fick vi in nya tränare igen, Niels (Frederiksen) från Danmark och Sindre (Tjelmeland) från Norge. De har varit väldigt betydelsefulla för oss som lag och hur vi vill spela. Den säsongen flöt på jättebra och vi spelade en offensiv fotboll med mycket intensitet. Vi var inte tippade att vinna titeln förra året då vi sålde Kristoffer Velde, Jesper (Karlström) till Udinese och Marchwinski (Filip) till Italien. Vi sålde våra bästa spelare skulle jag säga men vi lyckades ändå vinna titeln med den sista sparken.

Efter att ha skrattat och andats ut fortsätter Mikael Ishak att berätta om den speciella, och spännande, ligaavslutningen förra året.

– De (Piast Gliwice) hade en stor chans som de missade och vi lyckades vinna guld. Min första titel var mer att vi gick all in och skulle vinna, that’s it. Förra året var det mer att vi presterade på en sådan hög nivå som folk inte trodde. Ingen hade tippat att vi skulle vinna.

Mikael Ishak lyfter ligatiteln 2024. Foto: Lech Poznan.

Vilken av titlarna var störst? Vågar du svara på det?

– För mig var den senaste mer chockerande. Som sagt gick det in i det sista där de hade en chans som de missade i den 94:e minuten. Det är på den nivån. Så ja… Den skulle jag kanske säga tar priset.

Förutom att vinna två ligatitlar med Lech Poznan och spela i Europa mer ofta än sällan genom åren närmar sig den 32-årige anfallaren en stor milstolpe. Just nu är han klubbens bästa utländska målskytt genom alla tider och den näst bästa någonsin. Frågan om hur stor Mikael Ishak är i staden Poznan är därför berättigad.

– Jag gillar inte att prata om mig själv sådär. Men jag har haft en väldigt fin tid här och har presterat på en hög nivå i fem år. Som det oftast är i storklubbar med många fans kan det vara jobbigt när det går dåligt och när det går bra är det omvänt. Nu har det gått bra i fem år och de uppskattar en rejält här. Jag känner mig älskad av staden och klubben – men jag tror att det är bättre att ställa den frågan till de andra svenskarna när de går ut med mig. Det kan bli för mycket ibland men det är roligt.

”Jag är kapten här och är älskad” – Mikael Ishak

Om du går ut och äter på en resturang som ägs av en Lech-supporter förmodar jag att du äter gratis?

– Ja, det har hänt. Jag har inte kunnat gå ut utan att ställa upp på bild eller autografer de senaste månaderna. De älskar fotboll här och de uppskattar en.

Den kanske största av alla frågor gällande Mikael Ishak och hans tid i Lech Poznan handlar inte om huruvida han betalar för maten han äter ute eller inte. Den handlar om hur varför han har blivit kvar i klubben i över fem år.

– Det är en bra fråga, haha.

– Först och främst kände jag att vi som lag inte presterade när jag var i Tyskland. Det var ingen offensiv fotboll och det fanns ingen glädje, även om allting annat fanns. Det har alltid varit min dröm att spela i Tyskland men det viktigaste är fotbollen. Hit kom jag till en klubb där fotbollen fungerar, jag presterar och gör mål, det är en fin arena, bra fans och vi har spelat i Europa.

Den största av anledningar till att Ishak har blivit kvar i Polen och Poznan har att göra med att han valde att förlänga sitt avtal i november förra året. Att det blev tre nya år med klubben menar han bottnar i flera saker.

– När man väl får någonting annat tar jag det inte för givet. Jag har redan testat att spela i två Bundesligaklubbar, jag har testat att spela i Danmark och i Italien. Jag behöver inte flytta bara för att flytta. Jag värderade de buden jag hade och tänkte på familjesituationen där mina barn och fru trivs. Ska jag då behöva börja om på nytt i en annan klubb? Jag är kapten här och är älskad. Jag var inte beredd att ge upp det helt enkelt. Det var helt enkelt det som ledde till att jag förlängde.

– Hade jag varit ung kanske jag hade bytt bara för att byta för att kolla, se och tro att allting är bättre. Jag tror att det har lite med åldern att göra också.

Nu måste du bli kvar ett tag till. Gör du 20 mål till blir du klubbens bästa målskytt genom alla tider. Hur hade det varit?

– Det hade varit otroligt kul och jättestort. Men jag gör som jag alltid har gjort. Jag spelar, försöker ha roligt och lämnar resten i Guds händer.

Mikael Ishak är inte den enda svensken som har dragit på sig Lech-tröjan genom åren. Idag tillhör hela fyra svenskar, inklusive Ishak, den polska klubben i form av Leo Bengtsson, Patrik Wålemark och Alex Douglas. Det menar Södertäljesonen delvis beror på han själv.

Mikael Ishak och Leo Bengtsson i Lech Poznan. Foto: Alamy.

– Vi har många svenskar här och det är jätteroligt. Vi har även Håkan från Finland som pratar bättre svenska än mig och några andra från Norge. Det känns som att jag har öppnat upp en helt ny dörr, inte bara i Lech utan i den polska ligan. Det är såklart roligt att kunna prata sitt eget språk i omklädningsrummet.

Blir det en trygghet för dig att ha dem där?

– Nej, inte nu i den här åldern och under de åren jag har varit här. Det var mer när man var yngre och hade någon från Skandinavien, då blev man hur glad som helst. Nu är man mer bekväm med allting runtomkring och det blir mer än själv som får ta hand om dem och få dem att vara bekväma.

”Söker inte någon transfer – jag har ingen agent”

Med ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2027 har Mikael Ishak goda möjligheter att slå nya rekord och vinna fler titlar med sitt Lech Poznan. Det menar han även är planen, då han inte har för avsikt att byta klubb.

– Ja, jag har kontrakt fram till sommaren 2027 och det är det jag förhåller mig till. Jag söker inte någon transfer så att säga. Jag har ingen agent utan jag representerar mig själv, så jag söker ingenting just nu, säger han och skrattar.

Med sina 34 år på jorden har Mikael Ishak bara representerat en svensk klubb på seniornivå, i form av Assyriska. När han var där hörde Södertäljeklubben till i superettan och således ekar anfallarens statistik i allsvenskan tom. Trots det menar Ishak att spel i den svenska högstaserien ser avlägset ut, även om han inte stänger några dörrar.

– Nja. Att släppa den drömmen vore dumt att göra, men jag har inga tankar på att göra det. Om det kommer någonting får man se, men när mitt kontrakt går ut är jag 34 år. Lech kommer alltid att komma först för att höra och se hur de tänker, alla andra klubbar kommer i andra hand.

Samtidigt har 34 år visat sig vara någon slags guldålder. Kolla bara på Nahir Besara.

– Ja, exakt. Han vann också priset men har helt klart varit allsvenskans bästa spelare. En ålder nu är precis som du säger inte samma sak nu. Vi tar hand om våra kroppar och jag är på väg till en kiropraktor precis efter att vi har tränat klart för att checka ryggen och allt det där. Man tar hand om sig själv mycket mer nu skulle jag säga.

”Jag har aldrig varit bättre än jag varit under de senaste åren”

Mitt i allt det som har varit Mikael Ishaks förflutna befinner sig han och Lech Poznan mitt i säsong där man kombinerar spel i Conference League med den inhemska ligan. Just nu befinner sig ”Lech” på en fjärdeplats i serien med 15 omgångar spelade och har sex poäng upp till serieledaren Górnik Zabrze som har en match mer spelad.

– Vi har börjat bra och det är jävligt svårt att spela Europa och kombinera det med ligan. Det är inte lätt. Vi har haft jättemånga skador där fyra-fem potentiella startspelare är långtidsskadade, där Wålemark är en av dem. Trots det lever ligan och vi är med i Europa. Vi kommer bara att bli bättre, det är min känsla nu. För egen del vet jag inte om jag någonsin har startat så här bra. Jag är uppe på 17 mål och några assist. Det flyter på just nu.

Har du någonsin varit så här bra?

– Nej. Jag känner mig som bäst nu och har gjort det under de senaste åren. När jag har kommit upp i åren känner jag att jag har blivit mycket mer mogen i mitt spel. Jag läser av spelet på ett annat sätt, mina avslut har blivit bättre och rörelsemönstret också. Jag skulle säga att jag aldrig har varit bättre än vad jag har varit de senaste åren, avslutar Mikael Ishak.