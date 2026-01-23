LÅNGLÄSNING: ”Det är sorgligt och otroligt vemodigt”

Marcus Danielson lämnar Djurgården och han gör det som en av klubbens största.

Bosse Andersson som själv varit med sedan tidigt 2000-tal hyllar honom som bland det största de senaste 25 åren.

– Det är sorgligt och vemodigt. Han har en given plats i ett Djurgården Allstar-team över 2000-talet, hyllar sportchefen.

Foto: Bildbyrån

✔️ Marcus Danielson betydelse har varit oerhörd

✔️ Svåra samtalen

✔️ Därför tror han att han är lättad

✔️ Liknar Djurgårdens hockeylegendar och Buster Keaton.

✔️ Har aldrig sett honom visa nerver

✔️ Förstår någon vilket helvete han har gått igenom?

✔️ ”Han har varit som en livboj för alla”

✔️ Lika lågmäld som båda legendarerna.

✔️ Avskedsorden