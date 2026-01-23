LÅNGLÄSNING: ”Det är sorgligt och otroligt vemodigt”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Marcus Danielson lämnar Djurgården och han gör det som en av klubbens största.
Bosse Andersson som själv varit med sedan tidigt 2000-tal hyllar honom som bland det största de senaste 25 åren.
– Det är sorgligt och vemodigt. Han har en given plats i ett Djurgården Allstar-team över 2000-talet, hyllar sportchefen.
✔️ Marcus Danielson betydelse har varit oerhörd
✔️ Svåra samtalen
✔️ Därför tror han att han är lättad
✔️ Liknar Djurgårdens hockeylegendar och Buster Keaton.
✔️ Har aldrig sett honom visa nerver
✔️ Förstår någon vilket helvete han har gått igenom?
✔️ ”Han har varit som en livboj för alla”
✔️ Lika lågmäld som båda legendarerna.
✔️ Avskedsorden
Den här artikeln handlar om: