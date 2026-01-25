Norling har reinkarnerats: ”Mina ögon såg glada ut igen”

Efter 34 år som fotbollstränare har Rikard Norling nyss avslutat ett två år långt uppdrag i FC Stockholm.

Då berättar den tvåfaldiga SM-guldtränaren att det är en nära reinkarnerad tränare som åter befinner sig i den svenska elitfotbollen.

– Jag jobbade egentligen mer och hårdare i FC Stockholm än vad jag gjorde i både Norrköping och AIK, säger Norling till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Klockan är 16.07 på en grådisig torsdag i januari när jag får ett samtal från ett nummer utan uppringnings-ID. Jag inser snabbt att samtalet kommer från en person jag har en avtalad intervjutid med.

Samtalet kommer från den nyanställda Örebro-tränaren Rikard Norling – som är snabb med att fråga snabbt om jag har för avsikt att spela in intervjun.

– Det gör jag alltid, svarade jag.

Anledningen till att den i dag 54-årige fotbollstränaren frågar om hans ord kommer att finnas kvar, spelas upp och transkriberas, menar han är simpel. Det beror på att han minns precis vad han har sagt och vill att det återges på rätt sätt.

Att intervjun äger rum under eftermiddagen beror inte på att Norling har stämplat ut från arbetet. Istället handlar det om att han ska avverka de dryga elva milen mellan Örebro och Strängnäs, där han och hans familj har bott sedan lång tid, för att fortsätta tjänstgöringen på hemmaplan.

– Det var först till Solna, sedan Norrköping och sedan till Stockholm igen. Nu är det till Örebro, vilket ligger bättre till från Strängnäs i förhållande till Stockholm, förklarar Norling.