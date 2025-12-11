Nya livet för Farnerud – med Molins: ”Vi är rätt starka”

Alexander Farnerud la skorna på hyllan för tre år sedan.

Nu satsar han på en tränarkarriär – där han rattar Landskronas U19-lag ihop med Guillermo Molins.

– Vi är rätt starka namnmässigt. Vi båda har otroligt mycket erfarenhet och i slutet av ens spelarkarriär blir man allt mer som en kapten på planen, berättar 41-åringen för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var sommaren 2022 som Alexander Farnerud öppnade upp och berättade att spelarkarriären var över. Han avslutade den i skymundan i schweiziska Chiasso efter spel i både BK Häcken, Helsingborgs IF och IFK Göteborg.

Men det är tiden dessförinnan i utlandet som varade i över tio år som Farnerud uträttade mest som fotbollsspelare.

För efter genombrottet i Landskrona som 18-åring 2002, då allsvenska nykomlingen fram till VM-uppehållet sensationellt toppade tabellen före guldvinnande Djurgården och favorittippade Malmö FF, lämnade han sedermera för Strasbourg efter säsongen därpå.

Väl i Ligue 1 blev det succé och så här i efterhand menar Farnerud att han borde fått göra storebror Pontus Farnerud sällskap till såväl VM som EM när Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg rattade Blågult.

– Jag tyckte att jag borde varit med i VM borta i Japan/Sydkorea 2002, kanske ännu mer två år senare i Portugal-EM. Då var jag startman i Ligue 1 och kände ”varför tar ni inte med mig?”. Visst, jag hade åldern inne för att spela U21-EM samma sommar, men klart jag ville spela på högsta möjliga nivå, säger Farnerud till FotbollDirekt.

Efter Strasbourg blev det Stuttgart där Farnerud var med och vann Bundesliga. Ändå fick han aldrig chansen av Lagerbäck/Söderberg, heller inte av efterträdaren Erik Hamrén under sin tid i Young Boys och Torino.

– Jag är absolut jättenöjd med min spelarkarriär, jag fick spela i stora ligor. Visst, jag var inte i de största topplagen där, men jag är jättenöjd med karriären och allt jag fått uppleva, säger han och fortsätter:

– Sen absolut, det var tråkigt med landslaget, jag hade jättegärna varit med där, att få erfarenheten att spela ett slutspel, få uppleva stämningen från fansen i ett VM eller EM. Men det är bara att acceptera att det inte blev så. Tittar jag tillbaka på allt jag gjort är jag nöjd.

Kritiken mot Blåvitt: ”Tråkigt, jobbigt och konstigt”

Sista avtrycket i svensk fotboll satte Farnerud i IFK Göteborg 2020 då han sköt cupguldet till klubben i finalen mot Malmö FF. I samma veva anslöt Pontus Farnerud till Blåvitt som sportchef, men sparkades inför 2022 års allsvenska. I samband med Alexander Farneruds avskedsintervju till fotbollen riktade han stark kritik mot IFK Göteborgs agerande mot sin storebror.

”Jag tycker både det är synd och fel. Pontus älskar Blåvitt och la ner sin själ i arbetet. Han var ansvarig för väldigt många förändringar vad gäller spelare in och ut för att få ihop ett bättre lag och trupp än på länge. Ekonomiskt utifrån de förutsättningarna han hade gjorde de ett väldigt starkt resultat. I nuläget känns mycket oklart runt föreningen”, sa Alexander Farnerud i juni 2022.

Så här tre och ett halvt år senare står han fortfarande fast vid resonemanget.

– Jag tycker bara det var tråkigt, jobbigt och konstigt. Han sparkades ju inte för att det prestationsbaserat, för allt gick åt rätt håll. Det hade ju inte gått dåligt, tvärtom, de var på en ny väg.

I stället har nu Pontus Farnerud nu tagit upp Blåvitts klassiska antagonist Örgryte till allsvenskan som sportchef.

Pontus Farnerud vill själv inte kalla det för revansch att 2026 få möta Blåvitt i allsvenskan. När lillebror Alexander får höra det skrattar han till.

– Det är ju så här fotbollen är. När en dörr stängs öppnas en annan. Pontus visade redan i Blåvitt vilken kompetens han har. IFK Göteborg uppskattade uppenbarligen inte det, men nu i Öis har han gjort det otroligt bra. Man får komma ihåg att han kom till en klubb i kris. Han och tränaren Adde Holmberg har gjort det jättebra och jag känner ju min bror, jag vet vilket fotbollstänk han har så jag är inte överraskad att det gått så pass bra. Han har fortsatt det jobb han påbörjade i Blåvitt.

Inget tv-jobb: ”Räcker med en från Landskrona där”

2022 berättade Alexander Farnerud att han var öppen för tv-jobb efter karriären. Men tv-husen ringde aldrig och i stället har han nu satsat på en tränarkarriär.

– Jag är i moderklubben nu, Landskrona BoIS. Jag kör assisterande i U19 till Guillermo Molins och är med lite i A-laget och hjälper till, berättar Farnerud som ihop med förre MFF-stjärnan Molins namnmässigt är en klass för sig i U19-kategorin i Sverige.

– Haha, ja där är vi rätt starka. Vi båda har otroligt mycket erfarenhet och i slutet av ens spelarkarriär blir man allt mer som en kapten på planen, en som styr och ställer. Så det faller sig rätt naturligt att passa bra i en ledarroll då.

Farnerud berättar att målet så småningom är att bli tränare på seniornivå.

– Vi får se var det landar någonstans. Jag vet inte om jag får en större roll i BoIS nästa år. Jag hade inte varit främmande för det. Jag är öppen för det mesta.

Även i utlandet? Du har ju varit runt i Frankrike, Tyskland, Danmark, Schweiz och Italien.

– Jag är inte främmande för någonting egentligen. Det återstår att se var det i sådana fall skulle finnas möjligheter.

Men tv blev det alltså inte?

– Nej, det räcker med en från Landskrona i tv, säger Farnerud och syftar på Jonas Olsson innan han skrattar igen.