”Klart det blir speciellt, men ser det inte som revansch”

Sparkad av IFK Göteborg.

Nu tillbaka i allsvenskan med rivalen Örgryte.

Men sportchef Pontus Farnerud känner inget agg inför kommande derbyn mot Blåvitt.

– Nej, det är inget jag tänker på, men klart det blir speciellt. Jag har ändå varit där både som spelare och sportchef, säger forne landslagsmittfältaren för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den allsvenska säsongen 2022 som Pontus Farnerud tvingades lämna sin post som sportchef i IFK Göteborg, detta 1,5 år efter att han tillträdde.

Sedan dess har skåningen med ett VM och ett EM på meritlistan för Sverige i början av 2000-talet i stället verkat som sportchef hos konkurrenten Örgryte.

Nu har Farnerud varit med och tagit tillbaka Öis till allsvenskan för första gången sedan 2009 – och det är harmoniskt på Öis-gården nu.

– Känslan är otroligt bra. Vi hade en riktigt fin utveckling redan 2024 och har byggt vidare på det i år. Vi har varit ett stabilt topplag hela året och svarat för jämna prestationer. Jag tycker det är välförtjänt att vi nu tagit steget upp, säger Farnerud till FotbollDirekt.

Jag minns att du i fjol siade om huruvida ni skulle vara redo för allsvenskan eller inte redan då. Hur känner du nu, är ni redo för allsvenskan 2026?

– Vi alla hade förhoppningar om allsvenskan förra året, trots en tuff start. Vi försökte ge det en chans men det räckte då inte hela vägen. Nu har vi som sagt tagit ytterligare steg och vi kommer behöva göra det i en allsvensk kontext nu också, konstaterar 45-åringen och fortsätter:

– Det är svårt att svara på om vi är redo eller inte, men det gäller att vi anpassar oss för att göra oss redo, och hela tiden fortsätta att utvecklas.

Beredd på spelartapp i vinter: ”Vet att den risken finns”

Isak Dahlqvist har redan lämnat för Österrike och Amel Mujanic som nyligen prisades som hela superettans bästa spelare är också hett villebråd – något Farnerud själv fick kommentera för FD i dagarna.

Sportchefen är beredd på spelartapp i vinter.

– Vi vet att den risken finns. Vi är väldigt glada och nöjda över att vi lyckades behålla de spelare som det fanns intresse för i somras. Det var viktigt för oss att behålla dessa spelare så att vi fortsatt skulle vara starka under hösten. Nu får vi hantera den sitsen vad det innebär att eventuellt tappa spelare, och bygga en trupp utifrån det.

Med tanke på hur det slutade i IFK Göteborg, blir det en revansch för dig nu att vara sportchef i ett annat Göteborgslag i allsvenskan?

– Jag förstår vad du menar, men jag ser det inte som en revansch… nej det är inget som jag tänker på. Jag fokuserar bara på att jag är jävligt glad över att Öis är tillbaka i allsvenskan, säger Farnerud och fortsätter:

– Jag vet om att jag gjorde mycket bra saker under min tid i Blåvitt, jag är trygg i min kompetens när det kommer till fotboll, ledarskap och utveckling. Det känns otroligt spännande att vi ska få mäta oss med de allsvenska lagen nu.

Farnerud medger ändå att det kommer bli något extra att ställas mot IFK Göteborg i derbyna nästa säsong.

– Klart att det blir speciellt, jag har ändå varit där både som spelare och sportchef. Framförallt är jag glad över att vår publik ska få uppleva de här derbyna. Intresset är stort, inte bara runt oss utan runt hela Göteborgsfotbollen.