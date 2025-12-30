TV: ”En tragedi – gjorde ont i hjärtat att höra om det”

STOCKHOLM. Joseph Ceesay fick stort förtroende under Åge Hareides ledning i Malmö FF.

Nu sörjer Empoli-proffset sin tidigare tränares död.

– Det är en tragedi. Han var en otrolig människa, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Åge Hareide återvände som tränare för Malmö FF i september 2022 som interimlösning. Norrmannen gav sommarförvärvet Joseph Ceesay en viktig roll direkt.

Tre år har gått sedan de jobbade tillsammans ihop – och häromveckan gick den norska tränaren bort efter en tids sjukdom, 72 år gammal.

Ceesay som sedan 2024 spelat sin fotboll i Italien är uppenbart berörd av Hareides bortgång när FD träffar den vindsnabbe yttern dagen före nyårsafton i Stockholm.

– Det är en tragedi så klart. Det var en tränare som trodde på mig väldigt mycket och att höra de nyheterna… de var ingen kul grej. Må han vila frid och vi får minnas honom, säger Ceesay.

På julafton berättade Cypern-proffset Franz Brorsson att Hareide är den bästa tränare han någonsin haft. Ceesay är även han full av beundran kring norrmannen.

– Nu hade jag honom väldigt kort, men han var en otrolig människa. Som sagt, han trodde på mig väldigt mycket och det gjorde ont i hjärtat att höra de nyheterna.

”Speeden har inte försvunnit”

Ceesay lånades ut från MFF till Serie B-klubben Cesesa sommaren 2024 och en efter en säsong i svartvitt såldes han permanent till Empoli, klassikerklubben som även de huserar i Serie B.

– Jag har fått spela mycket nu och kommit in i det bra. Skillanden jämfört med Cesena är att Empoli är en större klubb med fler säsonger i Serie A, och de har större ambitioner också. Det är nice.

Empoli ligger just nu på nionde plats i Serie B. När laget är tillbaka i italienska högstaligan? Ceesay skrattar.

– Det kan jag inte svara på, men förhoppningsvis inom kort. Vi kämpar på, jag ser fram emot andra delen av säsongen.

27-årige Ceesay har kontrakt med Empoli i ytterligare ett och ett halvt år. Han menar själv att han tar en säsong i taget.

– Fokus nu är att göra en bra säsong, sedan får vi se vad som händer. Klart jag vill spela i de stora ligorna.

Och din speed kan ta dig långt?

– Den är kvar, speeden har inte försvunnit, avslutar Ceesay med ett leende.