Tårarna efter Hareide: ”Hann aldrig säga tack, den bästa jag haft”

Åge Hareide lyfte upp Franz Brorsson och slängde in honom från start mot PSG.

Tio år senare berättar mittbacken om det svåra i att ta in att norrmannen precis gått bort.

– Jag hoppades att jag skulle hinna träffa honom igen, nu blev det tyvärr inte så. Han är den bästa tränaren som jag någonsin haft, säger Apoel-proffset till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

För snart en vecka sedan avled Åge Hareide efter en tids sjukdom.

Norrmannen blev 72 år gammal och har sörjts och hyllats av sina tidigare klubbar, bland annat Malmö FF och dess spelare där tränaren hade en succéfylld tid 2014-2015 med dubbla gruppspel i Champions League.

En som älskade Hareide som tränare är Franz Brorsson. Som 19-åring släpptes han fram i MFF:s A-lag av Hareide, detta just 2015. Kort senare spelade han från start i gruppspelsmatchen mot PSG i Champions League.

Så här tio år senare är Brorsson evigt tacksam över Hareides betydelse för sin egen karriär.

– Att med den pondusen och erfarenheten våga ge mig chansen… jag trodde själv jag skulle på lån, till typ Örebro, Kalmar eller någon annan mindre allsvensk klubb. Men så fick jag spela både derbyt mot HIF och CL-kvalet mot Zalgiris samma vecka. Från frysboxen till hetluften direkt och då ändrades allt. När Åge hade tron på att jag var tillräckligt bra att få starta i ett så viktigt skede gav det mig en egen tro och en känsla ingav sig att bevisa att han hade rätt. Så ja, jag tog chansen, men det var tack vare Åge som jag fick den, berättar Brorsson för FD samtidigt som han också erkänner tårar i samband med dödsbeskedet.

– Jag hoppades jag skulle hinna träffa honom igen. Nu blev det tyvärr inte så. Jag hann aldrig säga tack, tack för att han lyfte upp mig och gav mg chansen till den karriär som jag haft. Det är väldigt tråkigt att han är borta nu, det kom några tårar när jag fick reda på det.

Åge Hareide och Franz Brorsson inför Champions League-playoffet mot Salzburg 2015. Foto: Bildbyrån

”Åge är den bästa, han hittade en väldigt bra balans”

Efter Hareide spelade Brorsson under ytterligare fyra MFF-tränare i form av Allan Kuhn, Magnus Pehrsson, Uwe Rösler och Jon Dahl Tomasson. Sedan sin exit från svenska klubblagsfotbollen har mittbacken betat av spel i cypriotiska Aris Limassol, grekiska Atromitos och nu i Apoel på Cypern. Ändå är det Hareides namn som han rankar allra högst på tränarhimlen.

– Åge är absolut den bästa tränare jag någonsin haft, både i MFF och sett över hela karriären, säger Brorsson som förklarar storheten med norrmannen.

– Han lät oss spelare slappna av, men var allvarlig när det väl gällde. Vi hade mycket lediga dagar. I dag förväntas man som spelare vara en maskin och träna hela tiden, tränare i dag har en tendens att köra på för mycket. Åge hittade en väldigt bra balans där.

Hareide lämnade MFF efter 2015 års Champions League-äventyr för det danska landslaget. Därefter träffade Brorsson honom bara vid ett ytterligare tillfälle.

– Han var med på Mackans (Markus Rosenberg) avtackning 2019, men vi hälsade nog bara då. Det var inte mer än så. Fotbollen är en kall bransch, det är så många lagkamrater och tränare man aldrig ser igen efter att man gått skilda vägar.