“Barcelona kan göra en 2023 – framför rivalsupportrarna” 

För två år sedan slog man sina värsta rivaler på bortaplan, och tog hem ligaguldet.

Spelarna i Barcelona valde då att fira genom att hoppa runt tränare Xavi i en ring.

Det ledde i sin tur till att stubinen på Espanyol-supportrarna brann av.

Ikväll finns det en risk att detta hända igen, två år senare och på samma arena.

Datumet var den 14 maj 2023, nära på dagen två år sedan. Temperaturen var omkring 18 grader på Estadi Cornellà-El Prat när spelarna i Espanyol och Barcelona tågade ut för att slåss om tre livsviktiga poäng.

Det var nämligen så att det ena Barcelona-laget, som härstammar från stadens sydvästra regioner, drastiskt minimerade sina chanser att klara sig kvar i högstaligan vid förlust. Det andra, Kataloniens överlägset största lag och en av världens största klubbar, säkrade ligatiteln vid seger.

Inför matchen befann sig Espanyol på en 19:e-plats i tabellen och Barcelona på en förstaplats. Således var spänningen mer laddad än den brukar vara när det spelas Barcelona-derbyn, och då brukar den vara megaladdad.

För att beskriva rivaliteten klubbarna emellan behöver vi “backa bandet till det tidiga 1900-talet”, för att citera en viss WWWK-röst. Kort summerat betraktas FC Barcelona som Katalanernas klubb, där man slåss för ett självständigt Katalonien. Detta samtidigt som Real Club Deportivo Español, eller RCD Espanyol, har svårt att identifiera sig med grannens katalanska ideologi och istället har valt att värna om det “spanska hjärtat”. Det finns alltså en politisk schism mellan klubbarna som sträcker sig ett hundratals år tillbaka i tiden.

På Cornellà-El Prats gräsmatta för snart två år sedan hade “Blaugrana” så gott som dödat matchen innan den första halvleken var färdigspelad. Robert Lewandowski, som vann skytteligan med sina 23 strutar, hade gjort två och Alejandro Balde ett innan domaren blåste för pausvila.

Tidigt i den andra halvleken utökade Jules Koundé till 4-0 och ligatiteln var rodd i FC Barcelonas hamn. Visserligen snyggade Javi Puado och Joselu (som senare den sommaren kom att gå till den “kungliga” klubben från huvudstaden) till siffrorna i matchens slutskede. Det rörde dock varken Barcelona eller Espanyol ryggen.

Xavis lag hade säkrat ligatiteln på motståndarmark och de för dagen gulklädda Barcelona-spelarna firade genom att skutta runt tränaren i mittcirkeln och skandera “Campeones”.



Låt oss tillstå att det inte var särskilt uppskattat av hemmafansen.

Back in 2023, Barcelona celebrated the La Liga title win on the pitch of local rivals Espanyol….

The fans were NOT happy – they invaded the pitch and went to chase the Barcelona players.

Today, Espanyol take on Barcelona at home. 👀🇪🇸 pic.twitter.com/9RoD3c1MKX

— EuroFoot (@eurofootcom) May 15, 2025