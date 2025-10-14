GÖTEBORG. Spelarna och ledarna gör sitt bästa för att hävda förtroende för Jon Dahl Tomasson.

Men allt är en fasad, enligt FotbollDirekts Fredrik de Ron.

Här är analysen från den mixade zonen under måndagskvällen.

Det är fullskalig kris på Svenska fotbollförbundets kansli. VM-kvalet är ett historiskt fiasko och drömmen om mästerskapet i Nordamerika ser dagen efter chockförlusten mot Kosovo ut att vara en mycket, mycket avlägsen sådan. Trots stormen står det svenska landslaget enat i frågan om Jon Dahl Tomassons framtid i “Blågult”.

– Vi har fullt förtroende för vår förbundskapten tills vi inte har det, säger fotbollschef Kim Källström.

– Mitt förtroende för honom är hundra procent, han är vår tränare och ledare. Jag går in i kaklet för honom, fyller Viktor Johansson i.

– Jag har fullt förtroende för honom, säger Victor Nilsson Lindelöf.

De kan ju försöka lura oss.

”Jon måste bort – nu”

Efter en dryg timmes mixad zon i går natt står en sak helt klar för mig. Utan ett enda tvivel i min kropp kan jag, med starkt självförtroende slå fast: “Blågult” har noll förtroende för Jon Dahl Tomasson.

En bild säger mer än tusen ord, brukar det ju heta. Då skulle jag vilja måla upp en bild för er. Det är sen måndagsnatt. De blågula spelarna kommer ut från omklädningsrummet, ut till den mixade zonen för att möta pressen för första gången. Besvikna, nedslagna, pressade. Stjärnorna blir pepprade med frågor om “JDT:s” vara eller icke vara. Deras ord säger en sak. Blicken? En helt annan.

Mixade zonen efter förlusten mot Kosovo. Foto: Bildbyrån

Anthony Elanga, uppenbart frustrerad över den bristande spelstilen, gör sitt bästa för att komma ihåg vad kommunikationsteamet har lärt honom. Likt den irrationella spelstilen på planen försöker han finta bort frågor om förbundskaptenen. Han lyckas med uppdraget att inte ge konkreta svar om den danske bossen, men det han egentligen vill säga är att “Jon måste bort – nu”. Elanga är inte ensam. Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, listan över spelare som fick frågor i går kan göras lång. I stort sett alla sa samma sak utåt, en helt annan underförstått.

Jag ska erkänna, det här baserar jag till fullo på min förståelse för de svenska landslagsspelarna. Det ligger absolut noll professionell psykologisk analys bakom det jag skriver under tisdagsmorgonen. Men i det här läget krävs ingen sådan. Vem som helst kan läsa mellan raderna, vem som helst kan se vad som egentligen pågår i hjärnorna på den svenska spelartruppen.

”Jag ger det timmar”

Än mer tydligt blev det när Kim Källström, fotbollschef på Svenska fotbollförbundet och Jon Dahl Tomassons chef, klev ut strax efter midnatt. Det lät som vanligt; “fullt förtroende för Jon”, “vi behöver analysera”. Så fortsatte det in i måndagsnatten. Men ärligt talat, jag måste skruva tillbaka hjärnbanken rejält för att hitta det senaste tillfället jag har sett en fotbollsledare utstråla så lite förtroende för en anställd. Ibland lät det som att beslutet redan var fattat, och om ni inte tror mig, se hela intervjun med Källström i spelaren i toppen av artikeln.

Källström möter media efter förlusten. Foto: Bildbyrån

Kim Källström har till slut förstått det som spelartruppen redan tycks ha landat i; Jon Dahl Tomasson kommer inte att leda det här laget framöver. Om jag får gissa skulle jag ge det timmar innan SvFF meddelar att man går skilda vägar med förbundskaptenen, men oavsett när beslutet meddelas är jag helt säker på att det kommer att stå en ny coach vid sidlinjen i VM-kvalets två sista matcher i november.

Tack för allt, Jon Dahl Tomasson.