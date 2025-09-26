Henrik Rydström är ett minne blott i Malmö FF.

Nu borde Daniel Andersson ringa Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

Jag kan nämligen inte se duon misslyckas med resurserna som finns i himmelsblått.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF valde under fredagen att sparka Henrik Rydström.

Det var inte förvånande. Att han inte skulle bli kvar efter säsongen var en ”no brainer”, och frågan var om han skulle få avsluta säsongen i allsvenskan och Europa.

Så blev det inte. Helt rätt, om ni frågar mig. Det är fortfarande ett race om Europa i allsvenskan, fortfarande många matcher i Europa League.

Nu är nästa fråga förstås vem som ska ta över efter Rydström. Detta efter att Anes Mravac har gjort klart sitt jobb som interimtränare.

Magnus Pehrsson, som redan finns i klubbens P19 och som tidigare lett klubben till SM-guld? Nja, när jag pratade med MP i somras verkade han belåten med att jobba i skymundan utan något större medialt eller publikt fokus.

”Kolla vad duon gjorde med lilla Sirius och kolla vad de gjorde i Djurgården”

I stället är det två andra gamla Djurgården-bekantingar som jag vill se ta över skutan i Malmö FF.

Jag kan nämligen inte se Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf misslyckas med resurserna som finns i MFF, med det spelarmaterialet som sportchef Daniel Andersson förfogar över.

Kolla vad duon gjorde med lilla Sirius, kolla vad de gjorde i Djurgården efter att ha tagit över efter Özcan Melkemichel och på nolltid byggt om laget från Andreas Isaksson, Jonas Olsson och till vis mån fortsatt Kim Källström.

Foto: Bildbyrån

SM-guld direkt och därefter flera framgångsrika säsonger med succén i Conference League 2022 som en rejäl merit. Jag tror Kim & Tolle hade varit superbra i landslaget också, men ännu är Jon Dahl Tomasson förbundskapten. Henrik Rydström är däremot borta och hade jag varit Daniel Andersson hade jag agerat direkt och satsat på en långsiktig lösning med Bergstrand och Lagerlöf.

Då kanske det trots allt blir en topp 3-plats i allsvenskan och betydligt roligare Europa League-matcher än den vi såg häromdagen hemma mot bulgariska Ludogorets.