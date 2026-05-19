Skandalderbyt mellan Öis och IFK Göteborg tvingades avbrytas.

Men inte innan ett runt 80 minuter långt matchmöte.

Nu riktar Sef:s matchdelegatkoordinator kritik mot den utdragna processen.

– Det jag kan vara mest kritsik till är att mötet tar för lång tid, säger Johan Schollin.

Örgryte och IFK Göteborg hade inte mött varandra i ett allsvenskt derby på 17 år, men när det äntligen var dags urartade Göteborgsderbyt i skandalscener. Måndagens match tvingades pausas vid upprepade tillfällen och strax före halvtidspaus tog domaren Glenn Nyberg in spelarna i katakomberna efter en brand på ”Blåvitts” läktarsektion.

Därefter följde ett 80 minuter långt matchmöte mellan matchdelegaten, båda föreningarnas säkerhetsansvariga och polismyndigheten innan beslutet togs att avbryta matchen och spela klart det stekheta derbyt i dag, tisdag, klockan 15:00 inför tomma läktare.

Johan Schollin, matchdelegatkoordinator och SLO-ansvarig på Svensk elitfotboll (Sef), medverkade inte själv på måndagens match, men han har varit med om flera matchmöten under åren.

– De som ska vara med på ett matchmöte är, utöver matchdelegat, arrangerade förenings (hemmalagets) säkerhetsansvarige, säkerhetsansvarig i bortalaget och domare. Sendan ska polismyndigheten beredas plats. Vi går igenom förutsättningarna, vad som har hänt, och målet med ett matchmöte är att kunna starta i gång matchen. Det är huvudfokus, säger han.

Är det alltid målet att kunna starta i gång matchen igen?

– Ja, det har vi alltid som mål.

”Måste väga in det sportsliga”

Efter det avbrutna derbyt rasade IFK Göteborg i ett uttalande som skickades ut sent under måndagskvällen.

”IFK Göteborg beklagar att derbyt behövde avbrytas efter incidenter på läktarna. Men vi anser att matchen under rådande omständigheter kunde – och borde – ha spelats klart under måndagen”, skrev ”Blåvitt” och kallade beslutet för ”oproportionerligt”.

Tycker du att beslutet var propertioneligt?

– Vi kan ha sett matcher där det har skett ”värre” saker, men det är svårt att svara på egentligen. Det jag kan vara mest kritsik till är att mötet tar för lång tid. Vi behöver fatta snabbare beslut. Även om vi hade kommit i gång (med matchen) tror jag inte att spelarna är på topp och vi måste väga in det sportsliga, säger Johan Schollin.

Även Örgryte-tränaren Andreas Holmberg var rejält upprörd efter beslutet och hävdade att den sportsliga organisationen inte hade blivit rådfrågad – eller ens informerats.

– Vi har alltid en måttstock att vi vill ha med en person från respektive part, säkerhetsansvarige eller säkerhetschef från båda föreningarna, just för att vi ska få ett så snabbt och effektivt möte som möjligt. Vi hoppas att de pratar med sina organisationer så klart. Det är sällan när det gäller rena säkerhetsfrågor som vi tar in de sportsligt ansvariga i mötena – vi litar på att föreningarna pratar med sina egna, säger matchdelegatkoordinatorn.

Påverkar inte Stockholmsderbyt

Om bara fem dagar väntar ännu ett derby och en stormatch när Hammarby tar emot rivalen AIK i Stockholm. Trots gårdagens skandalderby väntar sig Johan Schollin inte att rivalmötet i huvudstaden kommer påverkas av större säkerhetsåtgärder eller en högre risk för ordningsstörningar.

– I grunden skulle jag säga nej. Alla våra föreningar är fantastiskt duktiga i det säkerhetsarbete de gör. Sedan vet vi att det kan hända saker lite då och då. Jag själv var matchdelegat på det avbrutna derbyt mellan Hammarby och Djurgården och jag hade Norrköping – Öis i höstas, säger han och tillägger.

– Vi är i grunden trygga med våra arrangörer och vi som matchdelegater försöker stötta upp så gott vi kan.

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg spelas klart under tisdagen klockan 15:00 inför tomma läktare. Ställningen med runt 50 minuter kvar att spela är 2–1 till ”Blåvitt”.