”Elanga har Isak och Gyökeres att tacka för uteblivna kritiken”

Alexander Isak och Viktor Gyökeres har stått i centrum för i stort sett allt den här säsongen.

Transferrubriker, kritik, lovord och allt där emellan har riktats mot de två svenska stjärnorna.

Där bakom har samtidigt Anthony Elanga undvikt det mesta av publicitet, något han inte lär kunna göra länge till.

Foto: Bildbyrån

Förra sommarens transferfönster dominerades till stora delar av rubriker kring tre svenska stjärnor.

Alexander Isak och Viktor Gyökeres stod alltjämt längst fram i ledet och fick mest rampljus på sig, men även Anthony Elanga var ordentligt omskriven förra sommaren. När säsongen väl drog igång och prestationerna inte var vad någon hade hoppats på från någon av dessa svenskar så blev det dock väldigt tidigt tyst kring Elanga.