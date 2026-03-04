HJORTLING: ”Patetiskt – flera måste ta sig i kragen”

Chanserna till Champions League-kvalificering minskar för de regerande mästarna Liverpool.

Fortsätter det att se ut som de gjorde i går kväll lär en topplacering vara en omöjlighet för Merseyside-klubben.

Nu krävs det att tongivande spelare kliver fram och tar ansvar – för ansvaret kan inte ligga på en 17-årig jättetalang.

Liverpool har minst sagt blandat och gett den här säsongen.

Trots att enorma pengar spenderades av de regerande mästarna i somras har fjolårsformen varit som bortblåst.

Inför gårdagens möte med tabelljumbon Wolverhampton Wanderers kom Liverpool med tre raka ligasegrar och även om segrarna varit långt ifrån kassaskåpssäkra fanns det ändå en hel del optimism kring att formen kanske var på väg att vända.

Väl på Molineux i går kväll bjöds det på ett riktigt sömnpiller. Den första halvleken var bland det tråkigare man skådat av fotbollsmatcher och jag är nästan säker på att alla på plats och som såg matchen hemma på tv hellre hade tittat på färg som torkade.



Trots detta kändes det ändå som att Liverpool sakta och kanske egentligen alldeles för försiktigt nötte ner ett Wolverhampton som inte skapade något förrän i den 78:e minuten. De regerande mästarna fick dock inte in bollen, extra parodiskt var det när Cody Gakpo styrde upp bollen i ribban framför en Curtis Jones som annars hade satt dit bollen i öppet mål. Men som sagt, i den 78:e minuten kom matchens första fullträff då Rodrigo Gomes överlistade Alisson Becker med Wolverhamptons första avslut för aftonen, detta efter att lagkaptenen och stjärnförsvararen Virgil van Dijk förlorat en luftduell lite väl enkelt.

Stressen att få till en kvittering från Liverpool var påtaglig, men det som var anmärkningsvärt var vem som såg ut att vara den som skulle fixa det.

I den 65:e minuten kom 17-årige jättetalangen Rio Ngumoha in för de regerande mästarna och yttern var som vanligt livlig. Mycket av Liverpools spel gick genom 17-åringen, såväl innan Wolves ledningsmål, men inte minst efter det.

Ngumoha fick se ett avslut tippas i stolpen av José Sa bara minuter innan Mohamed Salah satte dit kvitteringen efter slarv i Wolves.

”Slående hur lite ansvar som togs av de rutinerade spelarna”

Väl där trodde nog många att Liverpool, med lite mer lugn, skulle försöka sig på en lite mer metodisk slutforcering, men det som bjöds på under de avslutande minuterna var en form av Hawaii-fotboll som allt som oftast kulminerade i att bollen hittade ut till Liverpools 17-årige vänsterytter som fick ta ansvaret för att försöka lösa något och han var så när att göra det. Ngumoha hittade in med ett perfekt inlägg till Van Dijk bara minuter före Wolves segermål, men det är inte det denna krönika handlar om, utan snarare hur fjolårets segermaskin kan ha hamnat i ett läge där så mycket går genom en 17-åring när man ska slutforcera.

Visst saknades en sådan som Florian Wirtz återigen igår samtidigt som Mohamed Salah hade en jättechans att spela fram Dominik Szoboszlai för ett segermål, men trots detta var det slående för mig hur lite ansvar som togs från de rutinerade världsstjärnorna i Merseyside-klubben. Det blev nästan patetiskt att se Liverpool anfalla i slutet när allting kretsade kring vad en 17-åringe kunde hitta på eller inte.

Ngumoha försökte, men utan lycka (och utan att vara perfekt ska tilläggas, men det förväntas inte heller av en 17-åring) och Liverpool missade verkligen chansen att sätta press på inte minst Chelsea och Aston Villa (som ställs mot varandra) i kampen om en Champions League-plats.

Flera omgångar återstår fortfarande av Premier League och fjolårsmästarna ställs mot alla som de har över sig i tabellen, så hoppet om att knipa den så viktiga Champions League-platsen finns, men för att lyckas med det krävs det att flera av lagets bärande spelare, ser sig själva i spegeln, tar sig själva i kragen eller vad ni nu vill kalla det. Hursomhelst så måste ansvar tas från de som förväntas leverera, för de förväntningarna ska inte ligga på en 17-åring i en storklubb som Liverpool.