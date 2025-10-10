“Jag stängde av tv:n – dra åt pipsvängen vad dåligt” 

Sveriges hopp om en direktplats till VM 2026 är borta.

Och jag stängde av tv:n.

Denna upplaga av det svenska landslaget är ovärdigt spelarmaterialet.

Foto: Bildbyrån

“Nu ger jag upp”.

Precis så tänkte jag efter att Alexander Bernhardsson puttat ner Djibril Sow och Granit Xhaka tagit ledningen för Schweiz – efter att Alexander Isak och Lucas Bergvall bränt varsitt jätteläge.

Det är absolut på sin plats att hänga förbundskapten Jon Dahl Tomasson för sitt sätt att köra det svenska landslaget rakt ner i den danska sumpmarken. Likväl får inte två spelare i några av Premier Leagues bästa lag kasta bort målchanser som de gjorde.

Jag hade kunnat författa många meningar om det svenska försvaret och ett obefintliga uppbyggnadsspel som inte fungerar… Men jag orkar inte.

Jag orkar helt ärligt inte slå på tv:n eller ta mig till Nationalarenan för att se denna upplaga av landslaget spela boll. Det ger mig varken glädje eller spänning. Det ger mig bara magsår.

Vad i hela helsike är det man vill göra? Bedriva någon slags “joga bonito” med inslag av Ralf Rangnicks gegenpress? Vi har absolut bra fotbollsspelare, men vi är absolut inte Real Madrids Galacticos-upplaga eller Brasilien med Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Cafu och Roberto Carlos.

Personligt eftersöker inte någon vidare attraktiv fotboll. Jag vill ha, och kräver, resultat. Kosta vad det kosta vill.

Med en cynisk fotboll och lågt stående försvar är det svenska landslaget 2025 fullständigt kapabla till att vinna fotbollsmatcher enkom via den offensiva spets man besitter. Man kanske skulle till exempel kunna spela… SOM SCHWEIZ.

De får ut precis så mycket man kan och behöver av sitt spelarmaterial – och har tagit nio av nio möjliga poäng. Sverige har tagit en poäng och LIGGER SIST i en grupp med Kosovo och Slovenien.

Jag ber om ursäkt över tonaliteten och att alstret kan framstå som något osammanhängande, men någonstans är jag bara helt tom på rationella åsikter.

Nu låter vi dansken göra sin sista landskamp mot Kosovo och vinkar honom ”farvel”. Det här håller inte, och är ovärdigt svensk fotboll och alla Sveriges invånare.