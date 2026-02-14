KRÖNIKA: ”Kalmar spelar Football Manager i verkligheten” 

Kalmar FF rustar inför allsvenskan 2026 – och har uppenbarligen loggat in på Football Manager.

Annars hade inte Nassef Chourak från Ajax eller Charles Sagoe Jr från Arsenal hamnat i Småland.

Det är både fascinerande och skrämmande på samma gång.

Efter nedflyttningen från allsvenskan 2024 lyckades Kalmar FF med bedriften att endast tillbringa en säsong i superettan då man knep en andraplats och avancerade upp till högstaserien igen.

Under hösten förra året valde föreningen från Småland att anställa IK Oddevolds sportchef Mats Winblad och under vintern har det minst sagt hänt ett och annat i KFF.

Ser man på det utifrån kan man nästan tro att Winblad, tillsammans med klubbens chefsscout Peter Swärdh, har öppnat upp datorn, loggat in på Football Manager och byggt sitt lag med en fiktiv budget och låtsaspengar. Det säger jag inte bara med glimten i ögat, utan med stor glädje.

För visst är det så det fungerar, att man styr en fotbollsklubb från datorn och försöker att få den så framgångsrik som möjligt? Jag har inte mycket till erfarenhet av datorspel, däremot vet jag att Kalmar FF:s transferfönster både är fascinerande och något kusligt på samma gång.