NORDQVIST: ”Allt verkar vara en enda röra kring Tankovic”

Lagkapten och fanbärare. Men när Champions League väntar får Muamer Tankovic inte vara med.

Sista minuten-flytten till rivalen Omonia Nicosia känns som en enda stor röra och det går inte annat än att tycka synd om ”Mujo”.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2022 har Muamer Tankovic spelat sin fotboll på Cypern.

Pafos värvade in svensken efter AEK Aten-äventyret och väl på semesterön har Tankovic varit en av storsatsande klubbens viktigaste spelare.

Cupmästare 2024, ligamästare i fjol. Visst, utslagna av både Elfsborg och Djurgården under föregående säsong vittnar väl om att Pafos där och då inte var SÅ långt fram ändå – men nu spelar klubben i Champions League efter att ha slagit ut Röda Stjärnan i playoffet.

Problemet? Tankovic får inte vara med och leka längre hos den ryskägda klubben som mer eller mindre skickar ut sin kapten bakvägen för att i sista minuten hinna skriva på för rivalen och huvudstadsklubben Omonia Nicosia precis före transferfönstrets stängning. Det känns både ovärdigt och orättvist.

Tankovic startade bortamötet i Belgrad för att sedan sitta på bänken i det avgörande hemmamötet som slutade 1-1 vilket räckte för avancemang till Champions Leagues ligaspel i höst – men väl där ströks Tankovics namn i truppen och vad jag hör från cypriotiskt håll ska det ha skurit sig med tränaren Juan Carlos Carcedo.

Spanjoren är inget dåligt namn då han länge verkade som Unai Emerys högra hand i Almeria, Valencia, Spartak Moskva, Sevilla, PSG och Arsenal innan landsmännen drog åt olika håll.

Nu vann Carcedo striden mot Tankovic och svensken fick lämna. Bakgrunden till att det ska ha skurit sig är vad jag hör en incident under träningslägret inför CL-kvalet och nu när svensken inte fanns med i truppen till höstens Champions League ska det ha brakat ihop fullständigt, en relation som inte gick att rädda.

I Pafos supportergrupper verkar flytten till Omonia inte beröra allt för mycket, klubben har precis vunnit ligan och avancerat till Champions Leagues ligafas – det har aldrig gått bättre för klubben som nu också fått in självaste David Luiz, ni vet gamla brassebacken från PSG, Chelsea och Arsenal.

Jag hoppas nu bara att Tankovic får gruvlig revansch i Omonia under ledning av sin forne Pafos-tränare Henning Berg – det är han värd efter behandlingen i slutet i Pafos.