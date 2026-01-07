NORDQVIST: ”Blev starten på en kavalkad av misslyckanden i MFF”

Mahamé Siby skulle bli så mycket i Malmö FF.

Det blev absolut ingenting.

För trots att han såg så spännande ut så förstördes allt med skadan mot Sirius i sitt blott tredje framträdande.

Fransmannen får ses som en symbol för alla misslyckade värvningar som gjorts senaste åren i MFF.

Foto: Bildbyrån/ FotbollDirekt

Han ser ju ut som Yaya Touré. Vilket fynd.

Tja, det var så jag kände när jag vandrade mig igenom den litauiska natten i juli 2022.

Malmö FF hade precis förlorat med 1-0 i Champions League-kvalet på idylliska LFF Stadium (eller Lietuvos futbolo federacijos stadionas för oss finsmakare) mitt ute i skogen uppför en rejäl uppförsbacke från huvudstaden Vilnius stadskärna.

För trots förlusten och jobbiga läget inför returen på malmöitisk mark kändes det onekligen som att MFF hade träffat rätt på nummer 6-positionen. Oscar Lewicki brottades som så ofta med skador och därför såg sommarförvärvet Mahamé Siby ut som en optimal ersättare och arvtagare till rollen som städgumma och ankare på mitten.

191 centimeter muskelberg med räckvidd var perfekt för att ge bollskickliga namn som Anders Christiansen, Sergio Peña och nyinkomna Moustafa Zeidan mer offensiv frihet.

Siby var bäste MFF-spelare i Litauen, men tyvärr kom han aldrig till spel i returen – en match MFF föll med 2-0 i vilket betydde hejdå till ett nytt Champions League-äventyr.

Det blev förlust i Vilnius, men Siby utmärkte sig ändå på litauisk mark. Foto: Bildbyrån