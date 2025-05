NORDQVIST: ”Jag vill inte ha någon supersöndag i allsvenskan”

IFK Göteborg-Malmö FF, Djurgården-BK Häcken, BP-AIK. Tre matcher som jag hade velat vara på plats på.

Det är helt omöjligt.

Av någon anledning spelas de alla på söndag.

Supersöndag kallade Canal+ sina sändningar från Premier League och Serie A för en herrans massa år sedan, men jag vill inte ha någon supersöndag i allsvenskan.

Jag vill att de bästa matcherna sprids ut så att så många som möjligt kan se dessa på plats eller från tv:n.

Efter mina år i Skåne vet jag om att journalisterna där som nitiskt bevakat MFF i decennier ser mötet mellan Blåvitt och Malmö FF som en större match än Djurgården–AIK – på grund av klubbarnas extrema framgångar i allsvenskan och historian i Europa.

Med andra ord rankas den matchen av många lika högt eller högre som ett hett derby i huvudstaden. Nu har IFK Göteborg inte varit den maktfaktor som klubben en gång var på många år, men det är fortfarande en match som kittlar väldigt högt.

Söndagens möte med fina avsparkstiden 14.00 hade jag gärna varit på plats och jobbat på. Blåvitt har det jobbigt i tabellen, MFF tappar fortsatt mark i toppen. Det är nu en match som båda lagen behöver vinna.

Men detta är inte enda ångestmatchen den här söndagen. Djurgården (vad är det som händer i den klubben för tillfället?!) har blott två poäng ner till allsvensk kvalplats och ska två och en halv timme efter avsparken på Gamla Ullevi ta emot BK Häcken – ett Häcken som några dagar senare spelar cupfinal mot Malmö FF. Vinner inte Dif den matchen är det krisstämpel lång väg – och då har alltså laget nyligen tagit sig till en historisk semifinal mot Chelsea i Conference League. Fotbollen är bra märklig ibland.

Samma avsparkstid som på 3arena tar BP emot AIK på andra sidan stan. Grimsta är i vanliga fall allsvenskans osexigaste arena sett till hur lite publik hemmalaget ofta lockar (600 åskådare tog sig till matchen mot Värnamo i april), men nu kommer idrottsplatsen mellan Vällingby och Hässelby invaderas av guldtörstande gnagare och i sådana här matcher är det alltid väldigt trevligt att befinna sig på idylliska Grimsta.

Ni hör själva, det är tre väldigt intressanta matcher på söndag – och det går inte att se alla tre, än mindre att vara på plats på alla tre.

Här måste spelschemat kritiseras. Vem vill egentligen ha en supersöndag i stället för att de fina matcherna sprids ut så att så många som möjligt kan se allihopa?

Tittar vi på lördagens utbud är det inte direkt samma grad av underhållningsvärde – Värnamo vs Öster och Gais vs Sirius får bara suga i sig det.

Nu klämdes MFF-AIK in under torsdagen för att underlätta för Europaspelet i sommar – så de kan knappast spela redan under lördagen, men Djurgården spelade i måndags, Häcken i söndags. Varför den här matchen inte spelas under lördagen för att hotta upp den speldagen och på så sätt även göra så att det åtminstone går att kolla Blåvitt-MFF och BP-AIK på tv efter varandra, det vet jag verkligen inte. Ett stort minus till schemaläggningen och det här är heller inte första gången som jag känner så här.

Allsvenskan är redan en häftig produkt men det går absolut att maximera potentialen ytterligare. Ett sätt är att skrota supersöndagar – för det vill i alla fall inte jag ha.