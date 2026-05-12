NORDQVIST: ”Kan lika gärna vara slutet i landslaget”

Med på hela resan, men ändå inte.

När Hugo Larsson nu chockartat ratats en VM-plats är frågan om han inte funderar på att skita i Blågult helt.

Det hade åtminstone inte varit konstigt.

Han var supertalangen som blev Malmö FF:s dyraste försäljning någonsin sommaren 2023 när han gick till storsatsande Eintracht Frankfurt.

Hugo Larsson skulle bli den stora nya mittfältsstjärnan i svenska landslaget – men så har det inte alls blivit.

Ingen glömmer kontroversen med Jon Dahl Tomasson hösten 2024 där Larsson gick ut och kritiserade Tomassons val att öppet motivera petningen av Larsson i elvan mot Azerbajdzjan. Senare valde Larsson att lämna samlingen (det hette utåt att han hade en känning men syntes kort senare träna hemma i Tyskland).

Larsson blev aldrig en nyckelspelare under JDT som alla trodde. I stället var det Yasin Ayari som JDT lyfte fram och som klev danskens dynamit på centralt fält.

När Graham Potter väl ersatte Tomasson efter fiaskostarten i VM-kvalet var Larsson oturligt inte med på grund av skada, men var tillbaka i truppen till VM-playoffet.

Engelsmannen lät dock Larsson sitta kvist matchen igenom mot såväl Ukraina som Polen.

Lik förbannat har Larsson varit med på hela resan post Janne Andersson, både i Nations League och i VM-kvalet.

Att han nu petas är kanske inte lika chockartat som att Barcelonas färska ligamästare Roony Bardghji utelämnas sett till vilken hajp som är kring Roony, men det är ändå anmärkningsvärt att Larsson ratas i sista stund.

Skåningens landslagsera har blivit så mycket futtigare än vad man trodde – och att jag skriver en era som i imperfekt är för att jag inte skulle bli förvånad om Larsson efter Potters diss känner att han vill skita i landslaget helt.

För om han inte ens tar en plats i VM-truppen nu så lär han inte stå så mycket högre i kurs hos Potter i höst när det vankas Nations League igen. Sett till vad Larsson själv trodde när han blev ett svenskt A-landslagsnamn är kanske inte gubbe 28-29 i Potters landslag något som motiverar honom att åka mer.