Nu blir det nog Liverpool för Isak – är det verkligen rätt?

Alexander Isak sägs vägra spela för Newcastle igen.

Nu bör det väl bara vara öppet mål för Liverpool att ta in den svenske stjärnan?

Ja det kan man tycka, men samtidigt ställer jag mig osäker till om det är det som Liverpool bör göra.

Turerna kring Alexander Isak fortsätter och det senaste den här morgonen är att svensken aldrig kommer att spela för Newcastle igen, detta enligt ansedda The Athletic.

Svenskens ambition, ska enligt BBC, vara en flytt till Liverpool.

Mycket går att säga om såväl denna transferhistoria som den kring Viktor Gyökeres tidigare i sommar, men när nu Premier League-säsongen närmar sig med stormsteg (avspark på fredag då regerande mästarna Liverpool tar emot Bournemouth) så talar det mest för att de två slående svenska stjärnorna kommer att återfinnas hos två starka titelkandidater i Arsenal och Liverpool.

Visst är Isaks övergång till Liverpool allt annat än klar, men ifall denna vägran att spela i Newcastle nu är sann (vilket får anses vara troligt) så kommer samtliga parter nog att gå så långt som möjligt för att få till en lösning innan transferfönstret stänger.

Newcastle lär inte vilja riskera att värdet störtdyker på svensken, samtidigt som de själva inte kommer/kan använda honom, Isak lär sannerligen inte vilja se en halv eller en hel säsong från sidlinjen, inte minst då det vankas ett VM-slutspel i USA nästa sommar som förhoppningsvis Sverige kommer ta sig till och slutligen så uppges Liverpool alltjämt vilja förstärka offensiven.

Det är dock kring den sista punkten skon kan komma att klämma, för hur det här en slutar så kommer inte Isak att bli billig i sommar och jag är inte säker på att 120 till 140 miljoner pund är värt för Liverpool att lägga på svensken.

Först och främst, självklart skulle Isak göra Liverpools offensiv bättre, han skulle göra i princip alla lag i världens offensiv bättre, men det är just summan sett till vad i övrigt jag anser att Liverpool bör hinna få in i sommar som gör mig lite tveksam till en värvning av svensken.

Liverpool har redan spenderat dyrt på offensiva nyförvärv som Florian Wirtz och Hugo Ekitike. I helgen imponerade även båda två när Liverpool förlorade mot Crystal Palace i Community Shield. Samtidigt är offensiven lite tunn då såväl Luis Diaz som Darwin Nunez nyligen sålts.

Här går det ju lätt då att anse att det bara är att betala vad Newcastle kräver för att få in en klassanfallare som Isak, men problemet enligt mig är att de regerande mästarna har fler områden som behöver förstärkas, något som syntes inte minst nu senaste mot Crystal Palace.

”Att förstärka mittlåset borde vara allra viktigast för Liverpool”

Det kanske allra viktigaste för Liverpool de kommande dagarna är att förstärka mittlåset.

Virgil van Dijk stod för en av sina sämre insatser i Liverpool-tröjan i söndags och även om jag inte tror att matchen på Wembley är facit för hur 34-åringen kommer se ut den här säsongen, så måste Liverpool snart börja planera för en framtid utan mittbacken, eller framförallt för en framtid där han kanske inte är lika dominant. Bredvid van Dijk startade Ibrahima Konaté och han stod för en fin insats, samtidigt så har fransmannen genom åren visst att han sällan håller för en hel säsong där det ska kombineras ligaspel med Europaspel.

Där bakom finns i skrivande stund bara en renodlad mittback i Joe Gomez, som redan under försäsongen haft fortsatt problem med skador och även om han har hållit hög nivå tidigare under sin karriär så är det ingen som Liverpool och Arne Slot kan förlita sig till som backup.

Gällande mittbackar in till storklubben så har det ryktats om Parma-talangen Giovanni Leoni och Crystal Palace-stjärnan Marc Guéhi.

Prislapparna lär ligga på ungefär samma nivå enligt vad som rapporterats och den stora frågan för Liverpool, ifall någon av dem värvas, är huruvida man vill värva något mer färdigt i Guéhi eller potential i Leoni, men i min mening måste någon av dem in (eller en annan adekvat mittback).

Fortsätter vi sedan uppåt i plan så tyckte jag söndagens möte på Wembley vittnade om lite problem på Liverpools mittfält. Offensivt, med Florian Wirtz i spetsen, såg det väldigt lovande ut, men den sittande duon bestående av Curtis Jones och Dominik Szoboszlai fick det inte riktigt att fungera. Ryan Gravenberch som var ankaret ifjol saknades då han blev pappa i anknytning till matchen och Alexis Mac Allister inledde på bänken då han ännu inte anses vara helt redo för 90 minuter.

Hur Arne Slot väljer att ställa upp nu på fredag då Gravenberch är avstängd, blir mycket intressant. Den unge mittfältaren var instrumental för Liverpool ifjol, men frågan är ifall man kommer kunna luta sig mot enbart honom som ankare en säsong till, det tror jag inte, i synnerhet inte om man vill försvara Premier League-titeln och gå långt i Champions League.

Visst finns också Wataru Endo där bakom, men så mycket mer en inhopp sista 15-20 verkar inte japanen få av Slot och då bör man i min mening fylla på med ytterligare en renodlad sexa innan fönstret stänger.

”Offensiven bör som sagt också förstärkas – men är Isak verkligen värde för pengarna då?”

Sedan är vi tillbaka där allting började, offensiven.

Visst är det rimligt att Alexander Isak är ett drömnamn för Liverpool, inte minst för svenska Liverpool-supportrar, men för att lösa alla frågetecken som finns enligt mig i truppen, samt att plocka in Isak, så lär notan hamna en bra bit över 200 miljoner pund till denna sommar.

Liverpool som klubb är i och för sig otroligt välmående ekonomiskt, men samtidigt har jag svårt att se att man kommer att spränga banken på sådant vis (inte minst efter den sommar man redan haft).

Skulle jag gissa så tror jag ändå att Liverpool kommer att ta Isak, det känns nästan självklart, men i min värld behöver inte det vara det bästa beslutet för Liverpool, då jag anser att andra förstärkningar är mer akuta.

Hur det hela slutar kring Isak lär vi nog få svar på kring de närmaste veckorna och för att avgöra om det slutat bra får vi vänta till maj nästa år.