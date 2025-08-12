Athletic: Alexander Isak kommer aldrig spela för Newcastle igen

Alexander Isak, 25, är i konflikt med Newcastle.

Enligt The Athletic-journalisten David Ornstein har ”Blågult”-stjärnan beslutat sig för att aldrig spela för klubben igen.

Alexander Isak, 25, är i full konflikt med Newcastle United. Den svenske landslagsanfallaren är portad från lagets träningar och tvingas hålla i gång individuellt, samtidigt som den nordengelska klubben sägs jobba på en ersättare till 25-åringen.

Nu uppger ansedda The Athletic att Isak har tagit ett beslut om att aldrig spela för Newcastle igen. Det är den trovärdiga reportern David Ornstein som uppger att svensken är missnöjd med sin situation och att Isak är bestämd att lämna klubben.

🚨 Alexander Isak adamant he will not play for Newcastle again. Even if window closes without exit 25yo views #NUFC career over + no wish to reintegrate. Club say not for sale but exploring market amid Liverpool interest & striker wants #LFC @TheAthleticFC https://t.co/0z6Ry0nZrU — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025

Samtidigt sägs Liverpool fortsatt rycka i Newcastle-stjärnan efter att ha fått ett bud på mellan 110 och 120 miljoner pund (motsvarande cirka 1,41-1,53 miljarder kronor) nobbat tidigare i sommar. Newcastle har tidigare rapporterats ha satt stopp för en försäljning, men enligt Chronicle Live ska klubben vara villig att släppa Isak för 130 miljoner pund plus bonusar.