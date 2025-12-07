SUNDBERG: “Bardghji är historisk – och vi pratar knappt om det”

Roony Bardghji är en av världens mest lovande förmågor – och spelar för FC Barcelona.

Trots det anser jag att svensk sportmedia har gett honom alldeles för lite uppmärksamhet.

Det han gjorde igår är historiskt, även om det kan vara svårt att ta in.

Foto: Alamy

“Han är en förebild på träningsplanen, och trots att han har suttit på bänken i fem matcher i rad har svensken alltid gett allt och aldrig dragit sig tillbaka på träningarna. Flick belönade skandinavspelaren med en startplats, och den svenske landslagsspelaren har mer än väl betalat för förtroendet”

Så skrev den spanska tidningen Sport om Roony Bardghji efter gårdagens match mellan Real Betis och FC Barcelona.

Inför denna stod det klart att den Kuwaitfödde 20-åringen skulle göra sin tredje match från start för “Blaugrana” sedan han lämnade FC Köpenhamn under sommaren. Bara det är hur stort som helst för Bardghji, men även för svensk fotboll och dess historieskrivning.

På Estadio Olímpico de la Cartuja i Sevilla dröjde det inte heller länge innan Sveriges kanske största löfte presenterade sig. Först stod han för en så kallad ”hockeyassist” till Barcelonas kvitteringsmål i den elfte minuten. Två minuter senare tog han mot bollen på sin högerkant, överstegsfintade bort sin motståndare och slog in ett inlägg som Ferran Torres skulle göra sitt andra mål för aftonen på.

En sånär perfekt start för svensken i Andalusien – men det skulle bli bättre.