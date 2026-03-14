0–0 för Bournemouth – tionde matchen i rad utan förlust

FotbollDirekt
Det blev 0–0 mellan Burnley och gästande Bournemouth när lagen möttes på lördagen. Det innebär tionde matchen i rad utan förlust för Bournemouth i Premier League.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Burnley.

Burnley har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bournemouth har en vinst och fyra oavgjorda och 3–2 i målskillnad.

Burnley tar sig an Fulham i nästa match borta lördag 21 mars 16.00. Bournemouth möter Manchester United hemma fredag 20 mars 21.00.

Burnley–Bournemouth 0–0

Premier League

Varningar, Burnley: Hannibal Mejbri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 1-2-2

Bournemouth: 1-4-0

