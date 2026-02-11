1–0-seger för Aston Villa mot Brighton – Tyrone Mings matchhjälte
- Aston Villa-seger med 1–0 mot Brighton
- Tyrone Mings matchvinnare för Aston Villa
- Andra förlusten i följd för Brighton
Aston Villa vann hemmamatchen mot Brighton i Premier League med 1–0. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Tyrone Mings.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Aston Villa höll nollan.
Leeds nästa för Aston Villa
Aston Villa har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad.
Aston Villa stannar därmed på tredje plats och Brighton på 14:e plats i tabellen.
Aston Villa möter Leeds i nästa match hemma lördag 21 februari 16.00. Brighton möter samma dag Brentford borta.
Aston Villa–Brighton 1–0 (0–0)
Premier League, Villa Park
Mål: 1–0 (86) Tyrone Mings.
Varningar, Aston Villa: Morgan Rogers, Emiliano Martinez. Brighton: Joel Veltman, Carlos Baleba, Jan Paul Van Hecke.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Aston Villa: 2-1-2
Brighton: 0-2-3
Nästa match:
Aston Villa: Leeds Utd, hemma, 21 februari 16.00
Brighton: Brentford, borta, 21 februari 16.00
