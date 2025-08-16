1–0-seger för Benfica mot Estrela – Vangelis Pavlidis matchhjälte
- Benfica segrade – 1–0 mot Estrela
- Vangelis Pavlidis avgjorde för Benfica
- Estrela nu tolfte, Benfica på åttonde plats
Benfica vann bortamatchen mot Estrela i Primeira Liga herr med 1–0. Vangelis Pavlidis gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Estrela–Benfica – mål för mål
Estrela ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen, medan Benfica ligger på åttonde plats.
Den 25 januari möts lagen återigen.
Måndag 25 augusti 21.15 spelar Estrela hemma mot Alverca. Benfica möter Tondela hemma på Estádio da Luz lördag 23 augusti 21.30.
Estrela–Benfica 0–1 (0–0)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (60) Vangelis Pavlidis.
Varningar, Estrela: Joao Gastao, Atanas Chernev, Rodrigo Pinho. Benfica: Nicolas Otamendi, Enzo Barrenechea, Richard Rios.
Nästa match:
Estrela: Alverca, hemma, 25 augusti
Benfica: Tondela, hemma, 23 augusti
